Başakşehir'de 11 milyon Euroluk transfer gerçekleşti!

Başakşehir'in yıldız golcüsü Krzysztof Piatek resmen transfer oldu. Uzun zamandır Al Duhail ile görüşen Krzysztof Piatek, 11 milyon Euroluk bonservisle Başakşehir'den ayrıldı.

Başakşehir ve Krzysztof Piatek transferinde mutlu son yaşandı. Krzysztof Piatek'i Al Duhail'e gönderen Başakşehir, 11 milyon Euroluk ciddi bir gelir elde etti.

BAŞAKŞEHİR'DE 11 MİLYON EUROLUK TRANSFER TAMAMLANDI

Piatek'in Al Duhail'e transferi, Başakşehir tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle gerçekleşen üçüncü satış oldu. Esasen ise kulübün en ciddi bonservis geliri, 2017-2018 sezonunda Cengiz Ünder'in Roma'ya 14,25 milyon Euroya transferiyle elde edilmişti.

BAŞAKŞEHİR'DE YENİ FORVET ADAYI KİM?

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Nuno Da Costa, Başakşehir ile transfer görüşmeleri yapıyor.