Fenerbahçeli yıldız için Galatasaray devrede: Resmi teklif süreci başladı!

Fenerbahçeli Milan Skriniar için Galatasaray da devreye girdi. Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'a, menajerler aracılığıyla Galatasaray'dan da flaş bir mesaj gitti.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar transferi için Galatasaray'dan karşı hamle geldi. Fenerbahçe; Milan Skriniar için PSG ile masaya otururken, Galatasaray ise yıldız savunmacıya haber gönderdi.

GALATASARAY FENERBAHÇELİ MILAN SKRINIAR TRANSFERİ İÇİN DEVREDE

Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kiraadığı Milan Skriniar, Süper Lig'deki performansıyla sarı lacivertli taraftarları memnun etmiş ve yönetimden de tam not almıştı. Akabindeki süreçte ise Jose Mourinho'nun da kalmasını istediği Milan Skriniar, Fenerbahçe yönetimiyle maaş görüşmeleri gerçekleştirmişti. Halihazırda yıldız savunmacıyı pek çok takımın istediği süreçte Milan Skriniar ile maaş pazarlıklarında zorlanan Fenerbahçe'ye, an itibarıyla bir kötü haber daha geldi! Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Milan Skriniar'a menajerler aracılığıyla haber gönderdi ve 'bizde oynamayı düşünür müsün?' diye sordu.

FENERBAHÇELİ MILAN SKRINIAR'DAN GALATASARAY'A KRİTİK TRANSFER YANITI

Fenerbahçe'nin ivedi şekilde transferini bitirmek istediği Milan Skriniar; Galatasaray'a karşı yanıt olarak, Türkiye'deki önceliğinin sarı lacivertli takım olduğunu ve Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak istediğini ifade etti.

FENERBAHÇE İÇİN MILAN SKRINIAR TRANSFERİNDE GALATASARAY HARİCİNDEKİ SORUNLAR

Milan Skriniar transferindeki Galatasaray sürecine ek olarak, yıldız savunmacı için hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan pek çok takım planlamalara başlamış durumda.

MILAN SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 mücadelede yer alan Milan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.