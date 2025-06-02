Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play off çeyrek final serisi üçüncü maçında Türk Telekom ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, Ankara temsilcisini mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 101-94 yendi ve yarı finale yükseldi. Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'yle eşleşti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız.
Fenerbahçe Beko: McCollum 8, Colson 5, Guduric 26, Hayes-Davis 18, Sertaç Şanlı 4, Baldwin 19, Melli 5, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 6, James Metecan Birsen 4.
Türk Telekom: Angola 18, Hanlan 14, Bess, Berkan Durmaz 1, Alexander 14, Brown 24, Emre Melih Tunca 4, Makoundou 16, Smith, İsmet Akpınar 3.
1. Periyot: 23-20
Devre: 51-51
3. Periyot: 72-72
Beş faulle çıkanlar: 35.11 Melli (Fenerbahçe Beko), 37.34 Hanlan (Türk Telekom)
https://x.com/FBBasketbol/status/1929622958776967389