Fenerbahçe'de ayrılık duyuruldu: Ali Koç'tan kritik karar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik bir karar geldi. Ali Koç, Mario Branco ile yolların ayrılmasına karar verdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan yönetimle ilgili farklı bir ayrılık kararı geldi. Mario Branco'yu kulüpten gönderen Ali Koç, kritik sürece dair resmi açıklama da yayınlattı.

FENERBAHÇE'DEN MARIO BRANCO AYRILIĞI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır. Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine Kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."