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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya dev fatura: Ali Koç'tan zor zamanların zor kararları!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için Ali Koç'tan flaş kararlar geldi. Fenerbahçe'nin kupasız sezonunun ardından, Ali Koç tarafından Jose Mourinho'ya ciddi bir yaptırım süreci başlatıldı.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya dev fatura: Ali Koç'tan zor zamanların zor kararları!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 18:52

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jose Mourinho arasındaki huzursuzluk artıyor. Jose Mourinho'yu tazminatla göndermek istemeyen Ali Koç, Fenerbahçe'nin teknik ekibi için flaş kararlar verdi.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO İÇİN ALİ KOÇ'TAN FARKLI YAPTIRIMLAR

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Jose Mourinho ile devam kararı gelirken, teknik ekip için ise ayrılık yaptırımı öne çıktı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, an itibarıyla Jose Mourinho'nun ekibinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Esasen ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ekibinde; Salvatore Foti, Giovanni Cerra ve Luca Fatiga ile yollar ayrılacak. Ayrıca da sürece ek olarak Jose Mourinho'nun yanına yabancı ve yerli takviyeler yapılacak. Son olarak ise Ali Koç yönetimi, Fenerbahçe'de oynayan en az 1 eski futbolcuyu da bu yapılanmaya dahil etmek istiyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya dev fatura: Ali Koç'tan zor zamanların zor kararları!

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO KARARI ÖNCESİNDE MARIO BRANCO'YLA DA YOLLAR AYRILMIŞTI

Fenerbahçe'de köklü değişiklikler yapılan dönemde, Mario Branco'ya da veda edilmiş ve Acun Ilıcalı'nın daha fazla inisiyatif alması istenmişti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya dev fatura: Ali Koç'tan zor zamanların zor kararları!

Sıkça Sorulan Sorular

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Sarı lacivertliler hazırlık kampı için Portekiz'e gidecek.
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