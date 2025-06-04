Taylan Antalyalı'dan sürpriz imza: Galatasaray'dan ayrılıyor!

Taylan Antalyalı için Galatasaray'a tamamen veda etme zamanı geldi. Geçen sezon başında Galatasaray'dan Bodrum FK'ya kiralanan Taylan Antalyalı, an itibarıyla ise Kocaelispor ile ön anlaşmaya vardı.

Galatasaray ile Taylan Antalyalı'nın yolları tamamen ayrılıyor. Taylan Antalyalı'yı geçtiğimiz sezon Bodrum FK'ya kiralayan Galatasaray, gelecek yıl için ise Kocaelispor'la kalıcı transfer anlaşması sağlamak istiyor.

GALATASARAY'DA TAYLAN ANTALYALI TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Galatasaray'a transfer olduktan sonra düzenli olarak Süper Lig ekiplerine kiralanan Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı ekiple son bir kez daha vedalaşmaya hazırlanıyor! Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ile söz kesen Taylan Antalyalı, kulüplerin kalıcı transfer konusunda anlaşmasıyla birlikte artık bir daha Galatasaray'a geri dönmeyecek. Zira Taylan Antalyalı; daha önce Ankaragücü, Samsunspor ve Bodrum FK'da kiralık olarak oynayıp sonra da Galatasaray kampına katılmıştı.

TAYLAN ANTALYALI'NIN SÖZLEŞMESİ DE BİTİYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesinin son senesine giren Taylan Antalyalı, iki tarafın anlaşmasıyla birlikte düşük bir bedelle Kocaelispor'un yolunu tutacak.

GALATASARAY'A VEDA EDEN TAYLAN ANTALYALI'NIN BODRUM FK PERFORMANSI

Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Bodrum FK'da 26 maça çıkan Taylan Antalyalı, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.