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 | Burak Ayaydın

Taylan Antalyalı'dan sürpriz imza: Galatasaray'dan ayrılıyor!

Taylan Antalyalı için Galatasaray'a tamamen veda etme zamanı geldi. Geçen sezon başında Galatasaray'dan Bodrum FK'ya kiralanan Taylan Antalyalı, an itibarıyla ise Kocaelispor ile ön anlaşmaya vardı.

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Taylan Antalyalı'dan sürpriz imza: Galatasaray'dan ayrılıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 18:10

Galatasaray ile Taylan Antalyalı'nın yolları tamamen ayrılıyor. Taylan Antalyalı'yı geçtiğimiz sezon Bodrum FK'ya kiralayan Galatasaray, gelecek yıl için ise Kocaelispor'la kalıcı transfer anlaşması sağlamak istiyor.

Taylan Antalyalı'dan sürpriz imza: Galatasaray'dan ayrılıyor!

GALATASARAY'DA TAYLAN ANTALYALI TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Galatasaray'a transfer olduktan sonra düzenli olarak Süper Lig ekiplerine kiralanan Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı ekiple son bir kez daha vedalaşmaya hazırlanıyor! Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ile söz kesen Taylan Antalyalı, kulüplerin kalıcı transfer konusunda anlaşmasıyla birlikte artık bir daha Galatasaray'a geri dönmeyecek. Zira Taylan Antalyalı; daha önce Ankaragücü, Samsunspor ve Bodrum FK'da kiralık olarak oynayıp sonra da Galatasaray kampına katılmıştı.

Taylan Antalyalı'dan sürpriz imza: Galatasaray'dan ayrılıyor!

TAYLAN ANTALYALI'NIN SÖZLEŞMESİ DE BİTİYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesinin son senesine giren Taylan Antalyalı, iki tarafın anlaşmasıyla birlikte düşük bir bedelle Kocaelispor'un yolunu tutacak.

Taylan Antalyalı'dan sürpriz imza: Galatasaray'dan ayrılıyor!

GALATASARAY'A VEDA EDEN TAYLAN ANTALYALI'NIN BODRUM FK PERFORMANSI

Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Bodrum FK'da 26 maça çıkan Taylan Antalyalı, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

TAYLAN ANTALYALI GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
BB Erzurumspor'daki başarılı performansıyla Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı, genel olarak beklentilerin uzağında kalmış ve sürekli farklı takımlara kiralanmıştı.
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#kocaelispor
#kocaelispor
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#taylan antalyalı
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