Edin Dzeko’ya Real Sürpriz talip! İspanyol devine mi gidiyor

gündemine oturdu. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol haber sitesi Defensa Central, tecrübeli forvetin İspanyol devinin ilgisini çektiğini yazdı.

DZEKO’NUN KARİYERİNDE YENİ SAYFA MI?

Serbest oyuncu konumundaki Dzeko'nun, ülkesi Bosna Hersek’ten bazı kulüplerle görüştüğü biliniyordu. Ancak Real Madrid gibi dünya futbolunun zirvesindeki bir kulübün ilgisinin ortaya çıkması, deneyimli golcünün kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

REAL MADRID’DE OYNAMAK HER FUTBOLCUNUN HAYALİ"

Defensa Central'de yer alan habere göre Bosnalı yıldız, daha önce Prime Video’ya verdiği bir röportajda Fenerbahçe’yi “Türkiye’nin Real Madrid’i” olarak tanımlamış, Real Madrid forması giymenin her futbolcu için büyük bir onur olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamalar, eflatun-beyazlı kulübün ilgisinin Dzeko için ne kadar anlam taşıdığını ortaya koyuyor.

REAL MADRID TECRÜBELİ GOLCÜ ARIYOR

İspanyol devi Real Madrid’in, genç oyuncularla kurduğu kadrosuna tecrübeli bir forvet eklemek istediği biliniyor. Dzeko’nun saha içi liderliği, yüksek gol ortalaması ve Avrupa tecrübesi bu ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte görülüyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.