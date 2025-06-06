Fenerbahçe'den Sertaç Şanlı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndan Sertaç Şanlı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Şanlı'nın hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz" denildi.