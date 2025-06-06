Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!

Uğurcan Çakır transferi için Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında sürpriz bir süreç yaşandı. Uğurcan Çakır'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor ile temaslarda bulundu.

Fenerbahçe'de Trabzonsporlu Uğurcan Çakır transferi için hesaplamalar başladı. Dominik Livakovic sonrasında kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un kaptanı için resmen nabız yokluyor.

FENERBAHÇE'DE TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile uzun zamandır ilgilenen Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in veda sürecinde en iyi alternatif olarak milli eldiveni belirledi! Hırvat kaleciyle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için yönetimsel bazda ilk temaslara başladı. Esasen ise Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için nasıl bir tasarruf olduğunu sorgulayan Fenerbahçe yönetimi, yetenekli eldiven için para + takas formülünü uygulamak istiyor.

UĞURCAN ÇAKIR VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin kaleyi emanet etmek istediği Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla bu sezon 43 maçta yer aldı ve 18 mücadeleyi gol yemeden tamamladı. Ayrıca bu süreçte 52 kez skor tabelasının değişmesine engel olamayan deneyimli kaleci, an itibarıyla Fenerbahçe için transfer listesindeki en önemli isimler arasında yer alıyor.