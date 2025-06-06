Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!

Uğurcan Çakır transferi için Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında sürpriz bir süreç yaşandı. Uğurcan Çakır'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor ile temaslarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 18:11

Fenerbahçe'de Trabzonsporlu Uğurcan Çakır transferi için hesaplamalar başladı. Dominik Livakovic sonrasında kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un kaptanı için resmen nabız yokluyor.

Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!

FENERBAHÇE'DE TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile uzun zamandır ilgilenen Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in veda sürecinde en iyi alternatif olarak milli eldiveni belirledi! Hırvat kaleciyle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için yönetimsel bazda ilk temaslara başladı. Esasen ise Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için nasıl bir tasarruf olduğunu sorgulayan Fenerbahçe yönetimi, yetenekli eldiven için para + takas formülünü uygulamak istiyor.

Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!

UĞURCAN ÇAKIR VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin kaleyi emanet etmek istediği Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla bu sezon 43 maçta yer aldı ve 18 mücadeleyi gol yemeden tamamladı. Ayrıca bu süreçte 52 kez skor tabelasının değişmesine engel olamayan deneyimli kaleci, an itibarıyla Fenerbahçe için transfer listesindeki en önemli isimler arasında yer alıyor.

Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR İLE OLAN SÖZLEŞMESİ KAÇ SENELİK?
Milli eldivenin, 2027 yazına kadar Trabzonspor ile kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Leroy Sane'ye Süper Lig'den resmi teklif!
Kayserispor’da teknik direktör değişiyor: Yeni hoca yolda
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Uğurcan Çakır
#Fenerbahçe Transferleri
#Trabzonspor Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.