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 | Murat Makas

Kayserispor’da teknik direktör değişiyor: Yeni hoca yolda

Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni teknik direktörün birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Kayserispor’da teknik direktör değişiyor: Yeni hoca yolda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 13:32

Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, Jakirovic’in kariyeri için İngiltere’yi tercih ettiğini belirterek ayrılığın karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti. “Sergej hocanın tercihine saygımız var. Biz de lig yarışımızı önümüzdeki sezonda da sürdürmek için yeni hoca arayışımızı sürdürüyoruz. Birçok alternatif arasından tercihimizi tamamlamak üzereyiz. Birkaç gün içerisinde resmi açıklamayı yaparız,” diyen Akın, yeni teknik direktörün yabancı bir isim olacağını da vurguladı.

“Taraftarımızın Gönlü Rahat Olsun”

Yeni sezonda Kayserispor’u başarıya taşıyacak bir teknik adamla anlaşacaklarını söyleyen Akın, şu ifadeleri kullandı: “Kayserispor taraftarının gönlü rahat olsun. Kayserisporumuzu başarıya taşıyacağına inandığımız bir hoca ile sözleşme yapacağız.”

Jakirovic Dönemi Kısa Ama Etkili Oldu

Boşnak teknik adam Sergej Jakirovic, Kayserispor’un başında çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Takım, topladığı 29 puanla Süper Lig’de kalmayı başardı.

ETİKETLER
#İngiltere
#transfer
#süper lig
#teknik direktör
#kayserispor
#yönetim
#Sergej Jakirovic
#Süleyman Akın
#Spor
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