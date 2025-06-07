Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Trabzonspor, Ardian İsmajli için transferde masaya oturdu

Trabzonspor gelecek sezon için savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bordo mavililer Serie A ekibi Empoli ile sözleşmesi biten, şu anda boşta olan Ardian İsmajli'yi transfer etmek istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor, Ardian İsmajli için transferde masaya oturdu
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 15:33

Gelecek sezon kötü gidişatın önüne geçmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon savunma hattında sakatlıklara çözüm bulamayan Karadeniz ekibi savunmaya öncelik verecek.

Gündeme gelen ilk isim Ardian İsmajli. İtalya Serie A'da formasını giydiği Empoli ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki futbolcu şu an boşta. Bordo mavili yönetim elini çabuk tutarak Arnavut futbolcu ile masaya bile oturdu. Taraflar arasında ilk temasın olumlu geçtiği belirtildi. Yani bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.

Trabzonspor, Ardian İsmajli için transferde masaya oturdu

29 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz yıl Empoli formasını 29 maçta (2510 dakika) giyen İsmajli gol ve asist üretemedi. Hava toplarında etkili olan, sorumluluk almaktan çekinmeyen 1.87 boyundaki futbolcu özellikle adam markajında çok üst düzeyde.

EN BÜYÜK SORUN KONTENJAN

Bordo-mavili takım, sezonun sona ermesine ve transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam etmesine rağmen henüz yabancı kontenjanında bir boşluk açamadı. En az 5 transfer planlayan ve bu transferlerin tamamını yabancı oyuncu olarak düşünen Trabzonspor'un 7 yabancı ile yollarını ayırması gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı
Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.