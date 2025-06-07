Trabzonspor, Ardian İsmajli için transferde masaya oturdu

Trabzonspor gelecek sezon için savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bordo mavililer Serie A ekibi Empoli ile sözleşmesi biten, şu anda boşta olan Ardian İsmajli'yi transfer etmek istiyor.

Gelecek sezon kötü gidişatın önüne geçmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon savunma hattında sakatlıklara çözüm bulamayan Karadeniz ekibi savunmaya öncelik verecek.

Gündeme gelen ilk isim Ardian İsmajli. İtalya Serie A'da formasını giydiği Empoli ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki futbolcu şu an boşta. Bordo mavili yönetim elini çabuk tutarak Arnavut futbolcu ile masaya bile oturdu. Taraflar arasında ilk temasın olumlu geçtiği belirtildi. Yani bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.

29 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz yıl Empoli formasını 29 maçta (2510 dakika) giyen İsmajli gol ve asist üretemedi. Hava toplarında etkili olan, sorumluluk almaktan çekinmeyen 1.87 boyundaki futbolcu özellikle adam markajında çok üst düzeyde.

EN BÜYÜK SORUN KONTENJAN

Bordo-mavili takım, sezonun sona ermesine ve transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam etmesine rağmen henüz yabancı kontenjanında bir boşluk açamadı. En az 5 transfer planlayan ve bu transferlerin tamamını yabancı oyuncu olarak düşünen Trabzonspor'un 7 yabancı ile yollarını ayırması gerekiyor.

