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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

Trabzonspor'un yeni sezon tasarımları resmen duyuruldu. Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medyadan taraftarlarla paylaştı.

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Trabzonspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 20:50

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Ayrıca Karadeniz ekibi, yeni formaların yarından itibaren satın alınabileceğini belirtti.

https://x.com/Trabzonspor/status/1930308725819994470

TRABZONSPOR'DA YENİ SEZON FORMALARI

Trabzonspor'un yeni formaları, yarından itibaren kulüp mağazalarından ve çevrimiçi mağazalardan satışa sunulacak. Gelecek sezon için 4 farklı forma üreten bordo mavili takım, beyaz ve turuncu olmak üzere iki alternatif tasarım tercih etti. Son olarak ise Trabzonspor, iç saha maçlarında çubuklu formayı giyecek.

Trabzonspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

https://x.com/Trabzonspor/status/1930301053054136526

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR?
Fatih Tekke yönetimindeki takımda, şampiyonluk potansiyelini oluşturabilecek bir kadro hedefleniyor.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#Yeni Formalar
#2025 formaları
#Spor
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