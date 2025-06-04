Trabzonspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Ayrıca Karadeniz ekibi, yeni formaların yarından itibaren satın alınabileceğini belirtti.

https://x.com/Trabzonspor/status/1930308725819994470

TRABZONSPOR'DA YENİ SEZON FORMALARI

Trabzonspor'un yeni formaları, yarından itibaren kulüp mağazalarından ve çevrimiçi mağazalardan satışa sunulacak. Gelecek sezon için 4 farklı forma üreten bordo mavili takım, beyaz ve turuncu olmak üzere iki alternatif tasarım tercih etti. Son olarak ise Trabzonspor, iç saha maçlarında çubuklu formayı giyecek.

https://x.com/Trabzonspor/status/1930301053054136526