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 | Murat Makas

Simon Banza Beşiktaş’ın radarında! Transferde istenilen para ortaya çıktı

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da kiralık forma giyen Simon Banza'yı transfer listesine aldığı iddia edildi. Gelecek sezon iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş'tan istenilen transfer rakamı ortaya çıktı.

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Simon Banza Beşiktaş’ın radarında! Transferde istenilen para ortaya çıktı
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 15:47

Beşiktaş, Süper Lig ve Avrupa’da aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle gelecek sezon için kadrodan birçok futbolcuyu göndermek istiyor. Takımdan gidecek isimler gündeme gelirken özellikle hücum ve kanat bölgelerine yıldız isimlere rota çevrildi. Beşiktaş’ın Trabzonspor’un bir futbolcusuyla ilgilendiği iddia edildi.

Simon Banza Beşiktaş’ın radarında! Transferde istenilen para ortaya çıktı

SİMON BANZA BEŞİKTAŞ’IN RADARINDA

O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş, sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak tamamlayan Simon Banza'ya talip oldu. Braga'nın bonservisini elinde bulundurduğu Banza için 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Simon Banza Beşiktaş’ın radarında! Transferde istenilen para ortaya çıktı

TRABZONSPOR İLE 37 MAÇ

Haberde Beşiktaş'ın bu rakamı ödeme konusunda bir adım atıp atmayacağının bilinmediği ifade edildi. Banza geride bıraktığımız sezon Trabzonspor formasıyla 37 maça çıktı ve 22 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

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