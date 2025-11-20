Bosna Hersek'e Türk dokunuşu! Çelik ihracatında yeni dönem başlıyor

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmak ve yeni iş birlikleri kurmak amacıyla 17-19 Kasım 2025 tarihleri arasında Saraybosna'da Bosna Hersek Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. 28 Türk firmasından 42 katılımcının yer aldığı heyete ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan başkanlık etti.

TEK FABRİKA KAPANDI, İHRACATI İKİYE KATLAMA ŞANSI DOĞDU

Sektörel Ticaret Heyeti'nin temaslarını değerlendiren Aslan, Türkiye'nin son yıllarda Bosna Hersek'e çelik ihracatının dikkat çekici bir oranda arttığını söyledi. 2023 yılında 80 milyon dolar olan ihracatın geçtiğimiz yıl 118 milyon dolara yükseldiğini ve Türkiye'nin Bosna Hersek için en büyük üçüncü ihracatçı konumuna yükseldiğini kaydeden Aslan, "Bosna Hersek'te Arcelor Mittal tarafından işletilen tek entegre çelik fabrikası kapandı ve yerli bir firmaya satıldı. Fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi 1,5 yılı bulacak. Bu durum bize ihracatta önemli bir fırsat yaratıyor. Bu seneyi 170 bin ton ve 150 milyon dolar ihracatla tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Önümüzdeki sene ise 300 bin tonları geçip 300 milyon dolarlık bir ihracat değerine ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Bosna'da çeliğin ağırlıklı olarak inşaatlarda ve alt yapıda kullanıldığını kaydeden Aslan, "Ülkede ciddi anlamda Türk inşaat firması faaliyet gösteriyor ve otoyollardan hızlı trenlere kadar çok çeşitli alanlarda yer alıyorlar. Hem onların varlığı hem de Bosna'nın çelik ihtiyacı bizim için önemli fırsatlar doğuruyor. Bosna'nın alt yapısı da üst yapısı da Türk çelik sektörüyle büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Bosna'ya giden çeliğin buradan diğer ülkelere de gönderildiğini kaydeden Aslan, özellikle Sırbıstan'ın önemli bir pazar haline geldiğini söyledi. Aslan, Türkiye'nin Sırbistan'a çelik satamadığını ancak Bosna'ya gönderilen Türk çeliğinin, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması dolayısıyla Sırbistan'a da ulaştığını belirtti.

EN BÜYÜK PAZARIMIZ ROMANYA OLDU

Bu sene Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova gibi yakın ülkelere ticaret heyetleri düzenlediklerini ve bu bölgede paylarını artırmaya çalıştıklarını anlatan Aslan, Balkan ülkelerinde de ciddi hamleler yaptıklarını ifade etti. Bu temasları sonucu Romanya'nın en fazla çelik ihracatı yaptıkları ülke haline geldiğini dile getiren Aslan, 2026'da ise İtalya, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki paylarını artırmak istediklerini belirtti.

Suriye'deki durumu da değerlendiren Aslan, orada bir yeniden yapılanma olsa da tam anlamıyla bir hızlanma görülmediğine işaret etti. Aslan, "Suriye'de bizim için en önemli sıkıntı malın İran'dan gelmesi. İran'dan Türkiye'ye serbest bölgeye geliyor, serbest bölgeden Suriye'ye gidiyor. Onun önünü kesemiyoruz." dedi.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN GİRDİĞİ YERLERE KISMİ OLARAK GİREBİLİYORUZ

Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisi olmasına karşın bunun çelik sektöründe tam karşılık bulamadığını vurgulayan Aslan, "Türk müteahhitlerinin gittiği yere çelik maalesef kısmi olarak gidebiliyor. Eğer Türk Eximbank'ı kullanıyorlarsa Türk çeliğini kullanma zorunluluğundan dolayı alıyorlar. Ama kullanmıyorlarsa çeliği oradaki yerel tüccarlardan veya üreticilerden alıyorlar. Örneğin Afrika çok büyük bir pazar olmasına karşın çelikte oraya Çin ve Hindistan hakim. Onlarla rekabet etmek çok zor." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK PROBLEM İŞÇİLİK

Çelik sektöründe şu anda en büyük problemin işçilik maliyetleri olduğunun altını çizen Aslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de işçilik maliyetleri çok yüksek. Bunun sebeplerinden bir tanesi pandemi, ikincisi de Türk lirasının döviz karşısında değerlenmesi. Çeliğin en önemli girdilerinden biri olan elektrikte Avrupa fiyatlarının altında olmamıza karşın işçilik neredeyse Avrupa ile aynı hale geldi ve bu da sektörü zorluyor."

İHRACAT 18 MİLYON TONU BULUR

İç piyasadaki son durumu da değerlendiren Aslan, kış sezonundan dolayı mevsimsel olarak bir yavaşlamanın başladığını söyledi. Yazın deprem bölgesindeki konut inşaatları nedeniyle özellikle İskenderun tarafından iç piyasaya çok ürün verildiğini kaydeden Aslan, "İhracat tarafında ise şimdiye kadar 16,7 milyon tonluk bir ihracat gerçekleştirdik. Sene sonunda tonaj olarak 18 milyon tonu, değer olarak da 15,5 milyar dolarları bulacağımızı tahmin ediyorum." dedi.