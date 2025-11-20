Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Bosna Hersek'e Türk dokunuşu! Çelik ihracatında yeni dönem başlıyor

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmak ve yeni iş birlikleri kurmak amacıyla Saraybosna'da Bosna Hersek Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. Türkiye'den 28 firmanın katıldığı heyet Bosna Hersek'teki 80 firma ile görüşmeler gerçekleştirirken, bu ülkeye çelik ihracatının önümüzdeki yıl iki katına çıkarılması hedefleniyor. Bosna Hersek'te Arcelor Mittal tarafından işletilen tek entegre çelik fabrikasının kapandığını ve yeniden faaliyete geçmesinin 1,5 yılı bulabileceğini belirten ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, bu süre zarfında Bosna Hersek'in çelik tedariğinde en önemli ülkelerden birinin Türkiye olacağını belirtti. Türk firmalarının Bosna Hersek'te önemli inşaat projeleri yürüttüğünü ifade eden Aslan, "Bosna'nın alt yapısı da üst yapısı da Türk çelik sektörüyle büyüyecek." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bosna Hersek'e Türk dokunuşu! Çelik ihracatında yeni dönem başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 13:34

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), ile arasındaki hacmini artırmak ve yeni iş birlikleri kurmak amacıyla 17-19 Kasım 2025 tarihleri arasında Saraybosna'da Bosna Hersek Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. 28 Türk firmasından 42 katılımcının yer aldığı heyete ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan başkanlık etti.

Bosna Hersek'e Türk dokunuşu! Çelik ihracatında yeni dönem başlıyor

TEK FABRİKA KAPANDI, İHRACATI İKİYE KATLAMA ŞANSI DOĞDU

Sektörel Ticaret Heyeti'nin temaslarını değerlendiren Aslan, Türkiye'nin son yıllarda Bosna Hersek'e çelik ihracatının dikkat çekici bir oranda arttığını söyledi. 2023 yılında 80 milyon dolar olan ihracatın geçtiğimiz yıl 118 milyon dolara yükseldiğini ve Türkiye'nin Bosna Hersek için en büyük üçüncü ihracatçı konumuna yükseldiğini kaydeden Aslan, "Bosna Hersek'te Arcelor Mittal tarafından işletilen tek entegre çelik fabrikası kapandı ve yerli bir firmaya satıldı. Fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi 1,5 yılı bulacak. Bu durum bize ihracatta önemli bir fırsat yaratıyor. Bu seneyi 170 bin ton ve 150 milyon dolar ihracatla tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Önümüzdeki sene ise 300 bin tonları geçip 300 milyon dolarlık bir ihracat değerine ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Bosna Hersek'e Türk dokunuşu! Çelik ihracatında yeni dönem başlıyor

Bosna'da çeliğin ağırlıklı olarak inşaatlarda ve alt yapıda kullanıldığını kaydeden Aslan, "Ülkede ciddi anlamda Türk inşaat firması faaliyet gösteriyor ve otoyollardan hızlı trenlere kadar çok çeşitli alanlarda yer alıyorlar. Hem onların varlığı hem de Bosna'nın çelik ihtiyacı bizim için önemli fırsatlar doğuruyor. Bosna'nın alt yapısı da üst yapısı da Türk çelik sektörüyle büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Bosna'ya giden çeliğin buradan diğer ülkelere de gönderildiğini kaydeden Aslan, özellikle Sırbıstan'ın önemli bir pazar haline geldiğini söyledi. Aslan, Türkiye'nin Sırbistan'a çelik satamadığını ancak Bosna'ya gönderilen Türk çeliğinin, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması dolayısıyla Sırbistan'a da ulaştığını belirtti.

Bosna Hersek'e Türk dokunuşu! Çelik ihracatında yeni dönem başlıyor

EN BÜYÜK PAZARIMIZ ROMANYA OLDU

Bu sene Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova gibi yakın ülkelere ticaret heyetleri düzenlediklerini ve bu bölgede paylarını artırmaya çalıştıklarını anlatan Aslan, Balkan ülkelerinde de ciddi hamleler yaptıklarını ifade etti. Bu temasları sonucu Romanya'nın en fazla çelik ihracatı yaptıkları ülke haline geldiğini dile getiren Aslan, 2026'da ise İtalya, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki paylarını artırmak istediklerini belirtti.

Suriye'deki durumu da değerlendiren Aslan, orada bir yeniden yapılanma olsa da tam anlamıyla bir hızlanma görülmediğine işaret etti. Aslan, "Suriye'de bizim için en önemli sıkıntı malın İran'dan gelmesi. İran'dan Türkiye'ye serbest bölgeye geliyor, serbest bölgeden Suriye'ye gidiyor. Onun önünü kesemiyoruz." dedi.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN GİRDİĞİ YERLERE KISMİ OLARAK GİREBİLİYORUZ

Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisi olmasına karşın bunun çelik sektöründe tam karşılık bulamadığını vurgulayan Aslan, "Türk müteahhitlerinin gittiği yere çelik maalesef kısmi olarak gidebiliyor. Eğer Türk Eximbank'ı kullanıyorlarsa Türk çeliğini kullanma zorunluluğundan dolayı alıyorlar. Ama kullanmıyorlarsa çeliği oradaki yerel tüccarlardan veya üreticilerden alıyorlar. Örneğin Afrika çok büyük bir pazar olmasına karşın çelikte oraya Çin ve Hindistan hakim. Onlarla rekabet etmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'e Türk dokunuşu! Çelik ihracatında yeni dönem başlıyor

EN BÜYÜK PROBLEM İŞÇİLİK

Çelik sektöründe şu anda en büyük problemin işçilik maliyetleri olduğunun altını çizen Aslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de işçilik maliyetleri çok yüksek. Bunun sebeplerinden bir tanesi pandemi, ikincisi de Türk lirasının döviz karşısında değerlenmesi. Çeliğin en önemli girdilerinden biri olan elektrikte Avrupa fiyatlarının altında olmamıza karşın işçilik neredeyse Avrupa ile aynı hale geldi ve bu da sektörü zorluyor."

Bosna Hersek'e Türk dokunuşu! Çelik ihracatında yeni dönem başlıyor

İHRACAT 18 MİLYON TONU BULUR

İç piyasadaki son durumu da değerlendiren Aslan, kış sezonundan dolayı mevsimsel olarak bir yavaşlamanın başladığını söyledi. Yazın deprem bölgesindeki konut inşaatları nedeniyle özellikle İskenderun tarafından iç piyasaya çok ürün verildiğini kaydeden Aslan, "İhracat tarafında ise şimdiye kadar 16,7 milyon tonluk bir ihracat gerçekleştirdik. Sene sonunda tonaj olarak 18 milyon tonu, değer olarak da 15,5 milyar dolarları bulacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#ticaret
#bosna hersek
#Çelik Ihracatı
#Arcelor Mittal
#Yapı Malzemeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.