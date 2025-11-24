Hakan Çalhanoğlu İnter'i yaktı! Derbiyi Milan kazandı

Kategoriler
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftası Milano derbisine sahne oldu. Cristian Chivu yönetimindeki Inter Milan ile Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı AC Milan Guiseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmazken Milan, 54. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti.
Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı. Milli futbolcunun vuruşunda, kaleci Mike Maignan topu kurtarmayı başardı.
Penaltı atışından yararlanamayan Çalhanoğlu 78. dakikada oyundan alındı. Milli oyuncu kariyerinde ilk kez bir derbi maçta penaltı kaçırdı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Milan dev derbiden 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçların ardından Roma 27 puanla liderliğe koltuğuna otururken, Milan 25 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi.
Napoli 25 puanla haftayı üçüncü sırada kapatırken, derbiden mağlup ayrılan Inter ise lider girdiği haftada 24 puanla dördüncü sıraya geriledi.