Hakan Çalhanoğlu İnter'i yaktı! Derbiyi Milan kazandı

Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta Milan'a 1-0 mağlup olan Inter, liderlik koltuğunu kaptırdı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 06:14
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 06:30

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftası Milano derbisine sahne oldu. Cristian Chivu yönetimindeki Inter Milan ile Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı AC Milan Guiseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.

PULISIC ÖNE GEÇİRDİ

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmazken Milan, 54. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti.

MAÇIN KIRILMA ANI: HAKAN ÇALHANOĞLU

Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı. Milli futbolcunun vuruşunda, kaleci Mike Maignan topu kurtarmayı başardı.

İLK KEZ DERBİDE PENALTI KAÇIRDI

Penaltı atışından yararlanamayan Çalhanoğlu 78. dakikada oyundan alındı. Milli oyuncu kariyerinde ilk kez bir derbi maçta penaltı kaçırdı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Milan dev derbiden 1-0 galip ayrıldı.

INTER LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Bu sonuçların ardından Roma 27 puanla liderliğe koltuğuna otururken, Milan 25 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi.

Napoli 25 puanla haftayı üçüncü sırada kapatırken, derbiden mağlup ayrılan Inter ise lider girdiği haftada 24 puanla dördüncü sıraya geriledi.

