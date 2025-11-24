Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İtalya Başbakanı Meloni'den barış planı mesajı! Türkiye ve Erdoğan vurgusu dikkat çekti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için hazırladığı barış planıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Meloni, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakerelerdeki arabuluculuk rolüne vurgu yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 05:02
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 05:56

'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Başbakanı , zirve sonrası İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu. G20 zirvesinin Güney Afrika'da yapılmasının sembolik bir anlam taşıdığını ifade eden Meloni, Afrika olmadan bir gelecekten söz edilemeyeceğini belirtti.

"TRUMP'I BARIŞ İÇİN İSTEKLİ BULDUM"

ABD tarafından Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırlanan 28 maddelik barış planına ilişkin Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Trump'la uzun bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Meloni, "ABD Başkanı Trump'ı hazırlıklı ve istekli buldum. Cenevre'deki ekibimizin çalışması da bu doğrultuda ilerliyor." diye konuştu.

İtalya Başbakanı Meloni'den barış planı mesajı! Türkiye ve Erdoğan vurgusu dikkat çekti

ABD'NİN PLANINA DESTEK

Meloni, ABD Başkanı 'ın planına karşı Avrupa'nın bir teklif yapıp yapmamasına ilişkin bir soruya, "Mesele tamamen bir karşı öneri üzerinde çalışmak değil. Paylaşılabilecek birçok nokta var, mevcut öneri üzerinde çalışmak mantıklı." cevabını verdi.

ABD’nin planında tartışılması gereken noktalar olduğunu dile getiren Meloni, "Örneğin topraklar, yeniden inşanın finansmanı veya Ukrayna ordusuna ilişkin bölümler ama çok olumlu noktalar da var, özellikle ABD’nin dahil olduğu güvenlik garantileri. Bu, İtalya’nın uzun süredir önerdiği bir yaklaşımın da devamı. Olumlu bir çalışma yapılabileceğini düşünüyorum; hepimiz barışın sağlanması, bağımsız ve egemen bir Ukrayna’nın garanti altına alınması ve Avrupa’nın güvenliği için gerekli bir öneriye ulaşmak adına çalışıyoruz." diye konuştu.

İtalya Başbakanı Meloni'den barış planı mesajı! Türkiye ve Erdoğan vurgusu dikkat çekti

"AVRUPA İÇİN BİR SINAV"

İtalya Başbakanı, ABD'nin planına Avrupa'nın da dahil olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Plana dahil edilen konuların çoğu, güvenlik garantileri, yeniden inşa, Ukrayna'nın AB'ye erişimi gibi, uygulanabilmesi için Avrupa'ya ihtiyaç duyuyor. Bu, Avrupa için bir olgunluk sınavı; fark yaratabileceğini, ilerleme sağlayabilecek öneriler sunabileceğini göstermeli. Hepimiz bu çalışma için hemfikiriz."

İtalya Başbakanı Meloni'den barış planı mesajı! Türkiye ve Erdoğan vurgusu dikkat çekti

MOSKOVA YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Meloni, ayrıca Moskova'nın da bu süreçte bazı adımlar atması, örneğin sivil altyapıları vurmaması gerektiğini dile getirerek, "Uzun zamandır (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in özünde savaşı bitirmek veya bunu hemen yapmak gibi gerçek bir arzusu olmadığını düşünüyorum. Bence bu blöfün görülmesi gerekiyor ama bunu görmenin en iyi yolu, ciddi ve mantıklı bir teklif sunup masaya yatırmak ve kimin destekleyip kimin desteklemediğini anlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE VE ERDOĞAN VURGUSU

Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ve Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki rolüne ilişkin bir soru üzerine şu cevabı verdi:

İtalya Başbakanı Meloni'den barış planı mesajı! Türkiye ve Erdoğan vurgusu dikkat çekti

"Bana öyle geliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28 maddelik öneriye yapıcı bir yaklaşım sergiliyor ve geçici ateşkesin destekçileri arasında yer alıyor. Yarın Putin ile görüşecek ancak Başkan Trump ile de görüşmeyi planladığını düşünüyorum. Her halükarda Türkiye'nin rolü başından beri yapıcıydı, bence stratejik de olabilir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu müzakerelere dahil olması iyi bir gelişme."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında
ETİKETLER
#avrupa birliği
#donald trump
#İtalya
#güney afrika
#rusya-ukrayna savaşı
#giorgia meloni
#g20 zirvesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.