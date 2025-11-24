Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki temaslarını tamamlayıp beraberindeki heyetle birlikte gece yarısı Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, 01.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.