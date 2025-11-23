Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Gündeminde Gazze vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde diğer ülke liderleriyle peş peşe temaslar kurdu.

GAZZE'DE ATEŞKES KORUNMALI

Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

ADİL VE KALICI BARIŞ

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini, Türkiye'nin savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

İTALYA BAŞBAKANI MELONI'Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan, Macron'un ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

SİNGAPUR BAŞBAKANI WONG İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, temasları kapsamında Singapur Başbakanı Wong ile de bir araya geldi.