Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Gündeminde Gazze vardı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerinde; Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret etti:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Gündeminde Gazze vardı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde diğer ülke liderleriyle peş peşe temaslar kurdu.

GAZZE'DE ATEŞKES KORUNMALI

Erdoğan ilk olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, 'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Gündeminde Gazze vardı

ADİL VE KALICI BARIŞ

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini, Türkiye'nin savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Gündeminde Gazze vardı

İTALYA BAŞBAKANI MELONI'Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan, Macron'un ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Gündeminde Gazze vardı

Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Gündeminde Gazze vardı

SİNGAPUR BAŞBAKANI WONG İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, temasları kapsamında Singapur Başbakanı Wong ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Gündeminde Gazze vardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar
ETİKETLER
#Türkiye
#fransa
#g20
#macron
#İkili İlişkiler
#Erdoðan
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.