Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar!

Dünya liderleri Güney Afrika'da G20 Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve için Güney Afrika'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen oturumlarda önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana gündemi ise Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı... Erdoğan, buün de 'Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka' oturumunda önemli mesajlar verdi.