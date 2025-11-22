Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ateşkesi tüm dünyanın huzuru için önemlidir!

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYINI YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKARDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz. 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Bu yıl yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.

"70 YIL GERİYE GÖTÜRDÜ"

Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için de azami önemdedir. BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür.

"YENİDEN İNŞA İÇİN HAZIRIZ"

Sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız"