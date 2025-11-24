Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Yaşam
 Ali Osman Polat

Küçükçekmece semalarında belirdi! Gökyüzündeki esrarengiz ışık hüzmesi 'göktaşı' iddiasını gündeme getirdi

İstanbul Küçükçekmece semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen bir ışık hüzmesi, çevrede yaşayan vatandaşlar arasında büyük heyecana neden oldu. Gökyüzündeki bu sıra dışı anlar cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada 'İstanbul’a göktaşı düştü' iddiaları gündeme geldi.

Küçükçekmece semalarında belirdi! Gökyüzündeki esrarengiz ışık hüzmesi 'göktaşı' iddiasını gündeme getirdi
Olay, ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Semalar üzerinde aniden beliren, kaynağı ve ne olduğu bilinmeyen parlak ışık hüzmesi görenleri hayrete düşürdü. Işık hüzmesinin gökyüzündeki hareketi ve parlaklığı, çevredeki vatandaşların dakikalarca olayı izlemesine yol açtı.

Küçükçekmece semalarında belirdi! Gökyüzündeki esrarengiz ışık hüzmesi 'göktaşı' iddiasını gündeme getirdi

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gökyüzündeki esrarengiz olayı kaydetmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı. Işık hüzmesinin net bir şekilde görüldüğü görüntüler, kısa süre içinde platformlarında hızla yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

"GÖKTAŞI DÜŞTÜ" İDDİASI GÜNDEMDE

Görüntülerin yayılmasının ardından, vatandaşlar arasında ve sosyal medyada, beliren ışığın bir veya atmosfere giren bir cisim olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın nedeni merak konusu oldu.

Perseid yağmurunda göktaşının düşme anı görüntülendi
Hatay'da tanımlanamayan cisim tedirgin etti: Göktaşı veya balistik füze diye düşünmüştüm
ETİKETLER
#istanbul
#sosyal medya
#küçükçekmece
#göktaşı
#Gökyüzü Işığı
#Esrarengiz Olay
#Yaşam
