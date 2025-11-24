Küçükçekmece semalarında belirdi! Gökyüzündeki esrarengiz ışık hüzmesi 'göktaşı' iddiasını gündeme getirdi

Olay, Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Semalar üzerinde aniden beliren, kaynağı ve ne olduğu bilinmeyen parlak ışık hüzmesi görenleri hayrete düşürdü. Işık hüzmesinin gökyüzündeki hareketi ve parlaklığı, çevredeki vatandaşların dakikalarca olayı izlemesine yol açtı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gökyüzündeki esrarengiz olayı kaydetmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı. Işık hüzmesinin net bir şekilde görüldüğü görüntüler, kısa süre içinde sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

"GÖKTAŞI DÜŞTÜ" İDDİASI GÜNDEMDE

Görüntülerin yayılmasının ardından, vatandaşlar arasında ve sosyal medyada, beliren ışığın bir göktaşı veya atmosfere giren bir cisim olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın nedeni merak konusu oldu.