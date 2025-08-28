Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Suratına bile bakılmaması gereken 9 SUV araç! Yılların tamircisi, sebepleriyle beraber açıkladı

SUV dünyasında dış görünüşüyle etkilese de kaputun altında sürücüsüne masraf ve sorun çıkaran birçok model var. Deneyimli ustaların uyarısına göre, bazı SUV'lar yüksek tamir masrafı, sık arıza ve değer kaybıyla sürücüler için tam bir hayal kırıklığı olabilir. İşte uzak durmanız gereken modeller.

Suratına bile bakılmaması gereken 9 SUV araç! Yılların tamircisi, sebepleriyle beraber açıkladı
Otomobil dünyasının en popüler segmentlerinden biri olan 'lar, yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacmi ve güçlü dış görünüşleriyle milyonlarca kişinin hayallerini süslüyor. Genellikle pek çok aile için de ilk tercih oluyor.

Yılların tecrübesiyle binlerce araca el süren, kaputun altındaki her sorunu çok iyi bilen bir usta, dış görünüşüyle göz kamaştıran bazı SUV'ların aslında büyük sorunlar barındırdığını belirtiyor. Aldığınız aracın sizi yolda bırakmasını, cebinizi yakmasını ya da sürekli tamirciye gitmenizi istemiyorsanız, bu otomobilleri almadan önce tamircinin söylediklerine kulak vermenizde fayda var.

KAPISINDAN BİLE İÇERİ GİRİLMEMESİ GEREKEN 9 SUV ARAÇ

1) Range Rover / Discovery

Mike Winter'a göre Land Rover'ın lüks SUV'leri, fiyat/performans ve güvenilirlik açısından kötü bir üne sahip. Alıcılar için çok fazla sorun barındırıyor. Değer kaybı, çok yüksek tamir masrafları, elektrik sorunları, soğutma sıvısı problemleri, turbo arızaları gibi sorunlar, araçların en büyük dezavantajları arasında bulunuyor.

Özellikle Discovery modelinin genel bakımının bile pahalıya patladığı, arıza yaptığında ise parça ve işçilik masrafının çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Suratına bile bakılmaması gereken 9 SUV araç! Yılların tamircisi, sebepleriyle beraber açıkladı

2) Toyota 4Runner

Deneyimli tamirci Chris Pyle, Toyota 4Runner modelinin içinin ve dışının harika bir araç olduğunu belirtti ve şu notu paylaştı:

"[Aracın] kötü yanı şu ki: off-road için tasarlanmış olmasına rağmen çoğu kişi bunu yapmıyor. Yani hiç kullanmayacağınız özelliklere para ödüyorsunuz. Otoyolda kalmak için daha ucuz bir SUV daha mantıklı."

Suratına bile bakılmaması gereken 9 SUV araç! Yılların tamircisi, sebepleriyle beraber açıkladı

3) Volkswagen Taos

Consumer Reports (CR) tarafından 2024 yılının en güvenilmez araçlarından biri seçilen Taos, Mike Winter'a göre kötü bir SUV tercihi. Beş koltuklu kompakt otomobilin, tamir maliyetinin çok pahalı olduğu belirtiliyor.

Suratına bile bakılmaması gereken 9 SUV araç! Yılların tamircisi, sebepleriyle beraber açıkladı

4) Jeep Cherokee/Wagoneer - Jeep Wrangler/Gladiator

CR, Jeep Grand Cherokee ve Grand Cherokee L'yi 2024'ün en az güvenilir 10 aracı arasına koydu ve Jeep'i 34 marka arasında en kötü üretici olarak listeledi.

Winter, Cherokee'nin dezavantajları olarak "elektrik sorunları, şanzıman problemleri ve yağ tüketimini" sıralıyor. Wagoneer'in ise birçok sorunun yanı sıra "aşırı pahalı ve değer kaybının çok fazla" olduğunu düşünüyor.

Wrangler ve Gladiator hakkında ise Pyle şöyle diyor: "Motor ömrü çok iyi değil. Ayrıca 4Runner'da olduğu gibi off-road için tasarlanmış araçlar. Sorun şu ki, sahipleri bu araçları arazide zorlayıp sonra otoyoldaki sürüşten şikayet ediyor. Gürültülüdürler ve sallanırlar. Ayrıca yağmurda yumuşak tavan sızdırır."

Suratına bile bakılmaması gereken 9 SUV araç! Yılların tamircisi, sebepleriyle beraber açıkladı

5) Hyundai Tucson

Mike Winter'in deneyimlerine göre Tucson bir "saatli bomba" çünkü büyük motor/şanzıman sorunları var ve oranı çok yüksek. Yine de Tucson almak isteyenlere, eski model yıllarından (2011, 2012, 2015-2017) uzak durmaları tavsiye ediliyor.

Suratına bile bakılmaması gereken 9 SUV araç! Yılların tamircisi, sebepleriyle beraber açıkladı

6) Ford Escape EcoBoost / Ford EcoSport

Ford Escape EcoBoost ve EcoSport modellerinde hem iç hem de dış boyutlarda belirgin farklar var (EcoSport daha küçük). Bununla birlikte Winter'a göre, her iki SUV da büyük tamir ve dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyor.

Suratına bile bakılmaması gereken 9 SUV araç! Yılların tamircisi, sebepleriyle beraber açıkladı
