Benim Sayfam
17°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Üç aylar ne zaman başlıyor hangi gün? Recep ayı başlangıcı

İslam dünyasında oldukça özel bir konuma sahip olan mübarek üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinmektedir. Bu ayların içinde kıymetli gün ve geceler bulunmaktadır. Bu yıl Üç ayların hangi tarihte başlayacağı ise inananlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Üç aylar ne zaman başlıyor hangi gün? Recep ayı başlangıcı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 20:38

2026 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netleşti.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç aylar döneminde yer alan mübarek gün ve gecelerin yanı sıra Ramazan ayında İslam’ın beş esasından biri olan ibadeti de bulunmaktadır.

Üç aylar ne zaman başlıyor hangi gün? Recep ayı başlangıcı

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı üç aylar bu sene 21 Aralık 2025 tarihinde ile başlayacak.

Recep ayı içindeki ilk mühim gece Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 gecesi idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

Üç ayların sonuncusu ise 19 Şubat’ta başlayarak 19 Mart tarihinde bayram arifesi ile tamamlanacak.

