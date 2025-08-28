Otomotiv dünyasında dev ayrılık iddiası! Porsche ile Volkswagen arasında kriz

Alman otomobil devi Porsche, özellikle ABD’de elektrikli araçlarının düşen talebi, tüm modellerine gelen yeni vergiler ve Çin’de spor otomobil satışlarındaki sıkıntılarla zor günler geçiriyor. Şirket, son çeyrekte kârının %90’ını kaybettiğini açıkladı. Ana şirket Volkswagen Grubu da benzer sorunlarla mücadele ediyor. Şu anda her iki şirketin de CEO’su Oliver Blume. Ancak yatırımcılar bu çift liderlik modelinden memnun görünmüyor ve liderlik değişiminin yakında gerçekleşeceği belirtiliyor.

BLUME TEK MARKAYA ODAKLANACAK

Alman Wirtschaftswoche (WiWo) haberine göre, içeriden gelen bilgilere dayanarak Blume, nihayetinde Porsche’deki görevinden ayrılarak tamamen Volkswagen Grubu’na odaklanmayı planlıyor. Blume, 2022’de VW CEO’su Herbert Diess’in ayrılmasının ardından iki şirketi birden yönetmeye başlamış, ancak bunun uzun vadeli bir çözüm olmayacağını zaten ima etmişti. Porsche’yi ise 2015’ten beri yönetiyor.

YERİNE GELECEK KİŞİ BELLİ OLUYOR

Blume’nin yerine kimin geleceği konusundaki süreçte kendisi, Volkswagen Denetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch, Porsche ve Piëch aileleri ile işçi konseyi temsilcileri görev alıyor. Sorunsuz ilerlerse, yeni liderlik yapısının bu yıl açıklanması ve 2026 başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yatırımcılar, Blume’nin iki şirketi birden yönetmesinin Porsche’nin hisse değerini düşürdüğüne inanıyor ve marka için daha iyi bir lider atanmasını istiyor. Şimdiden bir iç aday ve bir dış aday belirlenmiş, ancak isimler açıklanmadı.

YENİ CEO NELER YAPACAK?

Volkswagen şimdiden bir yeniden yapılanma süreci başlattı. Yeni Porsche CEO’su da göreve gelir gelmez markayı yeniden yapılandırmaktan sorumlu olacak. Porsche, yeni nesil Macan SUV’unu benzinli veya hibrit versiyonla çıkaracağını açıkladı. Fakat Macan EV satışları beklenen seviyeye ulaşmadı ve Çin’de lüks vergiyle karşılaştı. Cayenne EV ise planlandığı gibi geliştirilmeye devam ediyor.

İŞLER İKİ MARKA İÇİN DE KÖTÜ GİDİYOR

Öte yandan, üç sıralı büyük elektrikli SUV’un çıkışı 2029’a ertelendi. Boxster ve Cayman modelleri ise yakında üretimden kalkacak ve tamamen elektrikli yenilerinin batarya geliştirme sorunları nedeniyle gecikeceği bildiriliyor.

Volkswagen ise bazı geliştirme projelerini başka şirketlere devretti, yazılım geliştirme ve muhtemelen diğer alanlarda Rivian ile çalışacak. Golf R hot hatch’in sert versiyonu Audi’nin 2.5 litrelik motorunu alacak şekilde geliştiriliyor. VW, hibrit SUV’ları ABD pazarına hızla sunmayı planlıyor. ID.4 satışları iyi giderken, ID. Buzz yavaş satıyor. ID.7 sedan ise ABD pazarından tamamen çekildi; yakın dönemde fazla yeni elektrikli VW beklenmiyor.