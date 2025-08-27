Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

BYD, ek vergiye çözüm buldu

Çinli üretici, AB’nin ek vergilerini aşmak için Tayland’daki fabrikasından Avrupa’ya araç göndermeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BYD, ek vergiye çözüm buldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 20:52

Çinli üreticisi , ’da ürettiği Dolphin modellerini ’ya ihraç etmeye başladı. Şirketin açıklamasına göre, 900’den fazla araç Almanya, Belçika ve İngiltere’ye doğru yola çıktı. Araçlar, BYD’nin kendi gemisi Zhengzhou ile Tayland’dan Avrupa’ya sevk edildi. Bu sefer, Zhengzhou’nun Tayland’dan Avrupa’ya gerçekleştirdiği ilk yolculuk oldu.

BYD, ek vergiye çözüm buldu

RAYONG FABRİKASI DEVREYE GİRDİ

Tayland’ın Rayong kentindeki montaj fabrikası, Temmuz 2024’te üretime başlamıştı. Burası, BYD’nin Çin dışında tamamen kendi sahip olduğu ilk binek tesisi olma özelliğini taşıyor. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesis, hem Tayland pazarını hem de ihracatı besliyor.

BYD, ek vergiye çözüm buldu

VERGİ ENGELİNİ AŞIYOR

Avrupa Birliği geçen yıl Çin’den gelen elektrikli araçlara ek gümrük vergileri getirmişti. Soruşturmada iş birliği yapan BYD’ye, mevcut %10’luk gümrüğe ek olarak %17 ilave vergi uygulanmasına karar verilmişti. Ancak Tayland üretimi araçlar bu ek vergiden muaf. Böylece BYD, Avrupa pazarındaki rekabet gücünü korumak için stratejik bir çıkış yolu bulmuş oldu.

BYD, ek vergiye çözüm buldu

SATIŞLARDA HIZLI YÜKSELİŞ

BYD’nin hamlesi, küresel satışlardaki hızlı artışla da örtüşüyor. Şirket bu yılın ilk yedi ayında yurt dışında 545 bin 3 elektrikli araç sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %133,5 artış anlamına geliyor. Toplam satışlar ise aynı dönemde 2,45 milyon aracı aşarak yıllık bazda %26,2 büyüme kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BYD öyle bir araba yaptı ki! Akıllara durgunluk veren azami sürat
BYD’denLiDAR’lı yeni sedan: Seal 07 DM-i sahneye çıkıyor
ETİKETLER
#Otomobil
#byd
#avrupa
#elektrikli araç
#tayland
#ihracat
#Dolphin
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.