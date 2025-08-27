BYD, ek vergiye çözüm buldu

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Tayland’da ürettiği Dolphin modellerini Avrupa’ya ihraç etmeye başladı. Şirketin açıklamasına göre, 900’den fazla araç Almanya, Belçika ve İngiltere’ye doğru yola çıktı. Araçlar, BYD’nin kendi gemisi Zhengzhou ile Tayland’dan Avrupa’ya sevk edildi. Bu sefer, Zhengzhou’nun Tayland’dan Avrupa’ya gerçekleştirdiği ilk yolculuk oldu.

RAYONG FABRİKASI DEVREYE GİRDİ

Tayland’ın Rayong kentindeki montaj fabrikası, Temmuz 2024’te üretime başlamıştı. Burası, BYD’nin Çin dışında tamamen kendi sahip olduğu ilk binek otomobil tesisi olma özelliğini taşıyor. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesis, hem Tayland pazarını hem de ihracatı besliyor.

VERGİ ENGELİNİ AŞIYOR

Avrupa Birliği geçen yıl Çin’den gelen elektrikli araçlara ek gümrük vergileri getirmişti. Soruşturmada iş birliği yapan BYD’ye, mevcut %10’luk gümrüğe ek olarak %17 ilave vergi uygulanmasına karar verilmişti. Ancak Tayland üretimi araçlar bu ek vergiden muaf. Böylece BYD, Avrupa pazarındaki rekabet gücünü korumak için stratejik bir çıkış yolu bulmuş oldu.

SATIŞLARDA HIZLI YÜKSELİŞ

BYD’nin ihracat hamlesi, küresel satışlardaki hızlı artışla da örtüşüyor. Şirket bu yılın ilk yedi ayında yurt dışında 545 bin 3 elektrikli araç sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %133,5 artış anlamına geliyor. Toplam satışlar ise aynı dönemde 2,45 milyon aracı aşarak yıllık bazda %26,2 büyüme kaydetti.