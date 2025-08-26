BYD’den LiDAR’lı yeni sedan: Seal 07 DM-i sahneye çıkıyor

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, güncellenen Seal 07 DM-i modelini 29 Ağustos’ta başlayacak 2025 Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıtacak. Araç, markanın açıklamasına göre 2026 model yılı için piyasaya sürülecek.

LİDAR’LI YENİ TASARIM

BYD’nin paylaştığı görsellere göre, aracın tavanına yerleştirilen LiDAR sensörü dikkat çekiyor. Bu sensör mevcut modelde yoktu ve gelişmiş sürücü destek teknolojilerinin performansını artırmayı hedefliyor.

Ölçülerde de küçük revizyonlar yapıldı. Yeni model; 4.995 mm uzunluk, 1.900 mm genişlik ve 1.495 mm yükseklik ile selefinden biraz daha büyük. 2.900 mm’lik aks mesafesi ise korunmuş.

MOTOR VE TEKNOLOJİ

Kaput altında ise değişiklik yok. Araç, 154 beygir gücünde 1.5 litrelik turbo motor ile 200 kW’lık elektrik motorunu birleştiren şarj edilebilir hibrit sistemle geliyor.

Seal 07 DM-i, ilk kez 8 Ağustos 2024’te tanıtılmış ve BYD’nin beşinci nesil DM teknolojisine sahip ilk orta-üst sınıf sedanı olmuştu. Bu teknoloji, daha düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

Seal 07 DM-i şu anda Çin’de beş farklı versiyonla satılıyor. Başlangıç fiyatı yaklaşık 19.530 dolar, en üst donanımda ise 27.400 dolar seviyesinde.