Fenerbahçe'de transfer sürprizi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'nin kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Esasen ise sarı lacivertliler, Barcelona'yı takip etmeye başladı.
Fenerbahçe'de transfer listesi gün geçtikçe uzuyor! Fenerbahçe yönetimi, Barcelona'nın savunma hattında yaşayacağı ayrılıklar için nabız yoklamaya başladı. Halihazırda Milan Skriniar'ın yanında dinamik bir isim görmek isteyen yönetim, Danimarkalı stoper Andreas Christensen'e yöneldi.
Barcelona kariyerinde toplam 89 maça çıkan 29 yaşındaki savunmacı, 4 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.