Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu kararı: Domenico Tedesco'dan şaşırtan hamle!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun planlamaları başladı. İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe yönetimine rapor sundu ve Kerem Aktürkoğlu'nun bölgesine transfer istedi.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU SONRASINDA YİNE KANAT TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin yapacağı takviyeleri tasarlayan Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun rotasyonunu da gündemine aldı! Esasen ise taktisyen antrenör, en az Kerem Aktürkoğlu seviyesinde bir kanat transferi daha istedi ve Dorgeles Nene ile birlikte farklı bir hücum organizasyonu hayal etti.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU VE DORGELES NENE SÜRECİ

İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasıyla kanattaki rotasyonu daralan Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene için forma savaşına sebep olacak bir transfer hedefliyor! 40 yaşındaki teknik adam bu hamleyle, Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere tüm kanat oyuncularının daha çok odaklanacağına inanıyor.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sansasyonel transferi Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertliler ile şu ana kadar 10 maça çıkmış ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.