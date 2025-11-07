Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Samsunspor Avrupa'da zirveye yerleşti: UEFA Konferans Ligi'ndeki geliri dikkat çekti!

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki şanlı zaferleri kasayı da doldurdu. Temsilcimiz an itibarıyla UEFA Konferans Ligi'nde zirvede yer alırken, mali tablo da pozitif yönde ivmelendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsunspor Avrupa'da zirveye yerleşti: UEFA Konferans Ligi'ndeki geliri dikkat çekti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 18:16

Samsunspor, dün gece UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı ağırladı ve 3-0'lık sonuçla birlikte lig tablosunda ilk sıraya yükseldi. Halihazırdaki performansıyla Avrupa'da ses getiren Samsunspor, bir yandan da kasasını doldurmaya başladı.

Samsunspor Avrupa'da zirveye yerleşti: UEFA Konferans Ligi'ndeki geliri dikkat çekti!

SAMSUNSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ GELİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Temsilcimiz; UEFA Konferans Ligi'nde, 3 hafta sonunda 9 puan toplayarak tarihi bir performans gösterdi! İşin mali boyutunda ise Samsunspor, başarılarıyla birlikte hatırı sayılır bir gelir de elde etti. Zira kırmızı beyazlılar; organizasyona katılım bedeli olarak 3.17 milyon Euroluk başlangıcın ardından, şu ana kadar ki tüm maçlarını kazanarak da 1.2 milyon Euroluk ek girdi sağladı. Böylece Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği toplam gelir, şu an için 4.37 milyon Euro oldu.

https://x.com/Samsunspor/status/1986538770473140534

UEFA KONFERANS LİGİ 2025-2026 SEZONU PRİMLERİ

Lige katılım: 3.17 milyon Euro

Lig aşaması beraberlik: 133 bin Euro

Lig aşaması galibiyet: 400 bin Euro

Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin Euro

Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin Euro

Son 16 turu: 800 bin Euro

Çeyrek finalistler: 1.3 milyon Euro

Yarı finalistler: 2.5 milyon Euro

Finalistler: 4 milyon Euro

Şampiyon: 3 milyon Euro

Samsunspor Avrupa'da zirveye yerleşti: UEFA Konferans Ligi'ndeki geliri dikkat çekti!

Sıkça Sorulan Sorular

KONFERANS LİGİ'NDEKİ TABLO SIRALAMASI TAKIM DEĞERLERİYLE UYUMLU MU?
Samsunspor'un lider olduğu sıralamada, ekibimizden daha fazla yatırım yapmış ama alt basamaklarda kalmış takımlar bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memphis Depay'dan ekonomik krizdeki kulübüne destek: Lüks süite veda!
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçından sonra Semih Şentürk'ten hakem çıkışı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.