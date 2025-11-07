Samsunspor Avrupa'da zirveye yerleşti: UEFA Konferans Ligi'ndeki geliri dikkat çekti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsunspor, dün gece UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı ağırladı ve 3-0'lık sonuçla birlikte lig tablosunda ilk sıraya yükseldi. Halihazırdaki performansıyla Avrupa'da ses getiren Samsunspor, bir yandan da kasasını doldurmaya başladı.
Temsilcimiz; UEFA Konferans Ligi'nde, 3 hafta sonunda 9 puan toplayarak tarihi bir performans gösterdi! İşin mali boyutunda ise Samsunspor, başarılarıyla birlikte hatırı sayılır bir gelir de elde etti. Zira kırmızı beyazlılar; organizasyona katılım bedeli olarak 3.17 milyon Euroluk başlangıcın ardından, şu ana kadar ki tüm maçlarını kazanarak da 1.2 milyon Euroluk ek girdi sağladı. Böylece Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği toplam gelir, şu an için 4.37 milyon Euro oldu.
https://x.com/Samsunspor/status/1986538770473140534
Lige katılım: 3.17 milyon Euro
Lig aşaması beraberlik: 133 bin Euro
Lig aşaması galibiyet: 400 bin Euro
Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin Euro
Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin Euro
Son 16 turu: 800 bin Euro
Çeyrek finalistler: 1.3 milyon Euro
Yarı finalistler: 2.5 milyon Euro
Finalistler: 4 milyon Euro
Şampiyon: 3 milyon Euro