Samsunspor Avrupa'da zirveye yerleşti: UEFA Konferans Ligi'ndeki geliri dikkat çekti!

Samsunspor, dün gece UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı ağırladı ve 3-0'lık sonuçla birlikte lig tablosunda ilk sıraya yükseldi. Halihazırdaki performansıyla Avrupa'da ses getiren Samsunspor, bir yandan da kasasını doldurmaya başladı.

SAMSUNSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ GELİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Temsilcimiz; UEFA Konferans Ligi'nde, 3 hafta sonunda 9 puan toplayarak tarihi bir performans gösterdi! İşin mali boyutunda ise Samsunspor, başarılarıyla birlikte hatırı sayılır bir gelir de elde etti. Zira kırmızı beyazlılar; organizasyona katılım bedeli olarak 3.17 milyon Euroluk başlangıcın ardından, şu ana kadar ki tüm maçlarını kazanarak da 1.2 milyon Euroluk ek girdi sağladı. Böylece Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği toplam gelir, şu an için 4.37 milyon Euro oldu.

UEFA KONFERANS LİGİ 2025-2026 SEZONU PRİMLERİ

Lige katılım: 3.17 milyon Euro

Lig aşaması beraberlik: 133 bin Euro

Lig aşaması galibiyet: 400 bin Euro

Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin Euro

Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin Euro

Son 16 turu: 800 bin Euro

Çeyrek finalistler: 1.3 milyon Euro

Yarı finalistler: 2.5 milyon Euro

Finalistler: 4 milyon Euro

Şampiyon: 3 milyon Euro