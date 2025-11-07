Memphis Depay'dan ekonomik krizdeki kulübüne destek: Lüks süite veda!

TNT Sports'un haberine göre Memphis Depay, sözleşmesindeki hakkından vazgeçme kararı aldı. Hollandalı yıldız, Corinthians'a imza atarken kontrata eklettiği lüks süiti iptal etmeye hazır olduğunu bildirdi.

MEMPHIS DEPAY'DAN AYLIK 40 BİN EUROLUK KATKI GELMİŞ OLACAK

Sao Paulo'da lüks bir otelde kalan Depay'ın aylık konaklama maliyetinin 40 bin 500 Euro olduğu iddia edildi. Ayrıca da golcü oyuncunun şu ana kadarki süit maliyetinin 405 bin Euroyu geçtiği aktarıldı.

MEMPHIS DEPAY VE CORINTHIANS PERFORMANSI

Memphis Depay, Brezilya ekibiyle bugüne kadar 58 maça çıktı ve 16 gol ile 14 asistlik özel bir katkı sağladı.