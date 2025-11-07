Menü Kapat
Hava Durumu
Editor
 Burak Ayaydın

Memphis Depay'dan ekonomik krizdeki kulübüne destek: Lüks süite veda!

Brezilya'da Corinthians mali bir kriz yaşarken, takımın yıldızı Memphis Depay da fedakârlık talebinde bulundu. Esasen ise yıldız oyuncu, kulübüne lüks süitten vazgeçmek istediğini iletti.

Memphis Depay'dan ekonomik krizdeki kulübüne destek: Lüks süite veda!
Burak Ayaydın
07.11.2025
07.11.2025
TNT Sports'un haberine göre Memphis Depay, sözleşmesindeki hakkından vazgeçme kararı aldı. Hollandalı yıldız, Corinthians'a imza atarken kontrata eklettiği lüks süiti iptal etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Memphis Depay'dan ekonomik krizdeki kulübüne destek: Lüks süite veda!

MEMPHIS DEPAY'DAN AYLIK 40 BİN EUROLUK KATKI GELMİŞ OLACAK

Sao Paulo'da lüks bir otelde kalan Depay'ın aylık konaklama maliyetinin 40 bin 500 Euro olduğu iddia edildi. Ayrıca da golcü oyuncunun şu ana kadarki süit maliyetinin 405 bin Euroyu geçtiği aktarıldı.

Memphis Depay'dan ekonomik krizdeki kulübüne destek: Lüks süite veda!

MEMPHIS DEPAY VE CORINTHIANS PERFORMANSI

Memphis Depay, Brezilya ekibiyle bugüne kadar 58 maça çıktı ve 16 gol ile 14 asistlik özel bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

MEMPHIS DEPAY BREZİLYA SERÜVENİ ÖNCESİNDE HANGİ TAKIMDAYDI?
Yıldız hücumcu, Atletico Madrid'de oynamıştı.
