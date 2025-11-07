Menü Kapat
Benim Sayfam
17°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kritik dokunuş: Yeniden değişim zamanı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu kararı çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nu kulübeye çekmeye karar verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kritik dokunuş: Yeniden değişim zamanı!
'ın kötü gidişatı, 'ın farklı hamleler yapmasına sebep oluyor. An itibarıyla ise Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın kale pozisyonu için yeniden 'a yöneliyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kritik dokunuş: Yeniden değişim zamanı!

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'INDA ERSİN DESTANOĞLU KULÜBEYE

Sergen Yalçın'ın ilk Beşiktaş döneminde kaleyi emanet ettiği , siyah beyazlıların son lig şampiyonluğunda başroldeki isimlerden olmuştu! Ardından ise Sergen Yalçın'ın yeniden Beşiktaş'ın başına gelmesiyle birlikte uzun zaman sonra tekrar 11'e yazılan Ersin Destanoğlu, performansıyla sınıfta kaldı. Süreçten hareketle de Sergen Yalçın, Beşiktaş kalesi için yeniden Mert Günok dönemini başlatmaya karar verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kritik dokunuş: Yeniden değişim zamanı!

BEŞİKTAŞ'TA MERT GÜNOK İLK 11'E!

Beşiktaş'ın bundan sonraki dönemi için Ersin Destanoğlu'nun kulübeye gelmesi ve Mert Günok'un ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kritik dokunuş: Yeniden değişim zamanı!

MERT GÜNOK'UN BEŞİKTAŞ İLE ALTIN YILLARI

Kariyerindeki çıkışı geç yakalayan ve en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta geçiren Mert Günok, uzun bir süre milli takımın da as kalecisi olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ TRANSFERİ OLACAK MI?
Siyah beyazlıların, bir fırsat hamlesi yapmasının yüksek ihtimal olduğu iddia ediliyor.
