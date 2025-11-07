Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kritik dokunuş: Yeniden değişim zamanı!

Beşiktaş'ın kötü gidişatı, Sergen Yalçın'ın farklı hamleler yapmasına sebep oluyor. An itibarıyla ise Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın kale pozisyonu için yeniden Mert Günok'a yöneliyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'INDA ERSİN DESTANOĞLU KULÜBEYE

Sergen Yalçın'ın ilk Beşiktaş döneminde kaleyi emanet ettiği Ersin Destanoğlu, siyah beyazlıların son lig şampiyonluğunda başroldeki isimlerden olmuştu! Ardından ise Sergen Yalçın'ın yeniden Beşiktaş'ın başına gelmesiyle birlikte uzun zaman sonra tekrar 11'e yazılan Ersin Destanoğlu, performansıyla sınıfta kaldı. Süreçten hareketle de Sergen Yalçın, Beşiktaş kalesi için yeniden Mert Günok dönemini başlatmaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ'TA MERT GÜNOK İLK 11'E!

Beşiktaş'ın bundan sonraki dönemi için Ersin Destanoğlu'nun kulübeye gelmesi ve Mert Günok'un ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

MERT GÜNOK'UN BEŞİKTAŞ İLE ALTIN YILLARI

Kariyerindeki çıkışı geç yakalayan ve en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta geçiren Mert Günok, uzun bir süre milli takımın da as kalecisi olmuştu.