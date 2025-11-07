MİT İstihbarat Uzmanı başvuru nasıl yapılır şartlar neler?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat uzmanı adaylarına yol göstermek amacıyla bir istihbarat uzmanının dikkat etmesi gereken noktalarla ilgili video paylaştı.

MİT’in resmi sitesinde yayınlanan kariyer videosunda, adaya hedefini iyi incelemesi ve tanıması gerektiği, ayrıntılara özen göstererek her şeye fazlaca yoğunlaşması tavsiye ediliyor.

Bir istihbarat uzmanının edindiği bilgileri daima birden fazla kaynaktan doğrulatması gerektiğine vurgu yapılan videoda, ön yargılara kapılmadan her olasılığın tek tek değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

İstihbarat uzmanının zamanla yarıştığı ve kontrolü her daim elinde tutması gerektiği ifade edilen videoda, olaylara karşı alternatif planlarının hazır bulunması gerektiği belirtiliyor.

Videoda, sadece bilgiye erişmek değil, o bilginin doğru biçimde analiz edilmesi ve uygun zamanda kullanılması gerektiği dile getiriliyor.

MİT İSTİHBARAT UZMANI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

35 yaşını tamamlamamış olmak

Üniversitelerin en az 4 senelik örgün öğretim veren lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denklik belgesi istenmektedir.)

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak kaydıyla İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden 70 veya üzeri YDS puanı almak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına denk gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT’nin YDS eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir.)

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerden birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.