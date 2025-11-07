NBA Avrupa için resmi açıklama: Aday şehirler duyuruldu!

Kategoriler
NBA Avrupa'nın şehirleri belirlenmeye başladı. Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de gerçekleşeceğini anlattı.
İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada NBA Avrupa'da; Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti. Ayrıca Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.