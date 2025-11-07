UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye için son durum belli oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin coşkusunun yaşandığı haftada; kritik maçlar oynandı. Heyecanlı karşılaşmaların ardından, UEFA'dan da ülkeler adına liste güncellemesi geldi. İlave olarak ise Galatasaray ve Samsunspor'un kazandığı haftada, temsilcilerimizden sadece Fenerbahçe puan kaybetmişti.
1. İngiltere - 100.783
2. İtalya - 89.088
3. İspanya - 83.328
4. Almanya - 79.974
5. Fransa - 71.819
6. Hollanda - 64.033
7. Portekiz - 60.666
8. Belçika - 56.950
9. Türkiye - 47.000
10. Çekya - 43.100