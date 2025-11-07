Menü Kapat
17°
 | Burak Ayaydın

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye için son durum belli oldu!

UEFA'dan ülke puanlarına güncelleme geldi. Futbol komitesi, Avrupa'daki maçların ardından yeni tabloyu oluşturdu.

, ve 'nin coşkusunun yaşandığı haftada; kritik maçlar oynandı. Heyecanlı karşılaşmaların ardından, 'dan da ülkeler adına liste güncellemesi geldi. İlave olarak ise ve 'un kazandığı haftada, temsilcilerimizden sadece Fenerbahçe puan kaybetmişti.

ÜLKE PUANINDA GÜNCEL LİSTE

1. İngiltere - 100.783

2. İtalya - 89.088

3. İspanya - 83.328

4. Almanya - 79.974

5. Fransa - 71.819

6. Hollanda - 64.033

7. Portekiz - 60.666

8. Belçika - 56.950

9. Türkiye - 47.000

10. Çekya - 43.100

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE MİLLİ ARADA KİMLERLE MAÇ YAPACAK?
A Milli Takım, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.
