UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye için son durum belli oldu!

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin coşkusunun yaşandığı haftada; kritik maçlar oynandı. Heyecanlı karşılaşmaların ardından, UEFA'dan da ülkeler adına liste güncellemesi geldi. İlave olarak ise Galatasaray ve Samsunspor'un kazandığı haftada, temsilcilerimizden sadece Fenerbahçe puan kaybetmişti.

ÜLKE PUANINDA GÜNCEL LİSTE

1. İngiltere - 100.783

2. İtalya - 89.088

3. İspanya - 83.328

4. Almanya - 79.974

5. Fransa - 71.819

6. Hollanda - 64.033

7. Portekiz - 60.666

8. Belçika - 56.950

9. Türkiye - 47.000

10. Çekya - 43.100