17°
 Nalan Güler Güven

İşte dünyanın en kalabalık şehirleri! İstanbul kaçıncı sırada

Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre 2025'te dünyanın en kalabalık nüfusa sahip şehirleri belli oldu. Asya'da hızla büyüyen kentler nüfus sıralamasını hızla değiştirmeye devam ederken Avrupa'nın en kalabalık şehri yine İstanbul oldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni raporuna göre dünyada en kalabalık şehirler belli oldu. Uzun yıllar boyunca birinci sırada yer alan Japonya sırasına Cakarta'ya kaptırdı.

ZİRVEYİ ENDONEZYA KAPTI

Çok uzun yıllardır "dünyanın en kalabalık megakenti" unvanını taşıyan , listede 2 sıra birden gerileyerek unvanını Jakarta'ya kaptırdı. Cakarta'nın hem arkasından Bangladeş'in başkenti Dakka'nın geldiği görüldü. Hatta raporda 2050'de Dakka'nın birinci sıraya yerleşmesi bekleniyor.

İşte dünyanın en kalabalık şehirleri! İstanbul kaçıncı sırada

50 YILDA 8'DEN 33'E YÜKSELDİ

1975'te 10 milyonu geçen sadece 8 şehir bulunurken bu rakam 2025'te 33'e ulaştı. Bu artışın merkezinde ise bulunuyor.

CAKARTA'NIN BÜYÜME HIZI TOKYO'DAN 5 KAT HIZLI

Cakarta’nın yaklaşık 42 milyon olan nüfusu ile 2000’den bu yana Tokyo’dan 5 kat hızlı büyüdüğü görüldü. Listede 2'inci sırada bulunan Dakka ise 7 kat daha hızlı büyüdü.

İşte dünyanın en kalabalık şehirleri! İstanbul kaçıncı sırada

AVRUPA'DA TABLO YİNE AYNI

BM verilere göre Avrupa'da ise zirve yine değişmedi. Kıtanın yalnızca 3 şehri listeye girerekken Avrupa sıralamasında listenin birinci sırasında yine İstanbul yer aldı. Sırasıyla İstanbul, Moskova, Londra oldu.

İŞTE O SIRALAMA

İşte dünyanın en kalabalık şehirlerinin nüfuslarına göre sıralaması:

1. Cakarta: 41.914.000
2. Dakka: 36.585.000
3. Tokyo: 33.413.000
4. Yeni Delhi: 30.222.000
5. Şangay: 29.559.000
6. Guangzhou: 27.563.000
7. Kahire: 25.566.000
8. Manila: 24.735.000
9. Kolkata: 22.550.000
10. Seul: 22.490.000
11. Karaçi: 21.423.000
12. Mumbai: 20.203.000
13. Sao Paulo: 18.950.000
14. Bangkok: 18.180.000
15. Mexico: 17.734.000
16. Pekin: 17.013.000
17. Lahor: 15.156.000
18. İstanbul: 15.015.000

