İşte dünyanın en kalabalık şehirleri! İstanbul kaçıncı sırada

Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni raporuna göre dünyada en kalabalık şehirler belli oldu. Uzun yıllar boyunca birinci sırada yer alan Japonya sırasına Cakarta'ya kaptırdı.
Çok uzun yıllardır "dünyanın en kalabalık megakenti" unvanını taşıyan Tokyo, listede 2 sıra birden gerileyerek unvanını Jakarta'ya kaptırdı. Cakarta'nın hem arkasından Bangladeş'in başkenti Dakka'nın geldiği görüldü. Hatta raporda 2050'de Dakka'nın birinci sıraya yerleşmesi bekleniyor.
1975'te 10 milyonu geçen sadece 8 şehir bulunurken bu rakam 2025'te 33'e ulaştı. Bu artışın merkezinde ise Asya bulunuyor.
Cakarta’nın yaklaşık 42 milyon olan nüfusu ile 2000’den bu yana Tokyo’dan 5 kat hızlı büyüdüğü görüldü. Listede 2'inci sırada bulunan Dakka ise 7 kat daha hızlı büyüdü.
BM verilere göre Avrupa'da ise zirve yine değişmedi. Kıtanın yalnızca 3 şehri listeye girerekken Avrupa sıralamasında listenin birinci sırasında yine İstanbul yer aldı. Sırasıyla İstanbul, Moskova, Londra oldu.
İşte dünyanın en kalabalık şehirlerinin nüfuslarına göre sıralaması:
1. Cakarta: 41.914.000
2. Dakka: 36.585.000
3. Tokyo: 33.413.000
4. Yeni Delhi: 30.222.000
5. Şangay: 29.559.000
6. Guangzhou: 27.563.000
7. Kahire: 25.566.000
8. Manila: 24.735.000
9. Kolkata: 22.550.000
10. Seul: 22.490.000
11. Karaçi: 21.423.000
12. Mumbai: 20.203.000
13. Sao Paulo: 18.950.000
14. Bangkok: 18.180.000
15. Mexico: 17.734.000
16. Pekin: 17.013.000
17. Lahor: 15.156.000
18. İstanbul: 15.015.000