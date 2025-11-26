İşte dünyanın en kalabalık şehirleri! İstanbul kaçıncı sırada

Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni raporuna göre dünyada en kalabalık şehirler belli oldu. Uzun yıllar boyunca birinci sırada yer alan Japonya sırasına Cakarta'ya kaptırdı.

ZİRVEYİ ENDONEZYA KAPTI

Çok uzun yıllardır "dünyanın en kalabalık megakenti" unvanını taşıyan Tokyo, listede 2 sıra birden gerileyerek unvanını Jakarta'ya kaptırdı. Cakarta'nın hem arkasından Bangladeş'in başkenti Dakka'nın geldiği görüldü. Hatta raporda 2050'de Dakka'nın birinci sıraya yerleşmesi bekleniyor.

50 YILDA 8'DEN 33'E YÜKSELDİ

1975'te 10 milyonu geçen sadece 8 şehir bulunurken bu rakam 2025'te 33'e ulaştı. Bu artışın merkezinde ise Asya bulunuyor.

CAKARTA'NIN BÜYÜME HIZI TOKYO'DAN 5 KAT HIZLI

Cakarta’nın yaklaşık 42 milyon olan nüfusu ile 2000’den bu yana Tokyo’dan 5 kat hızlı büyüdüğü görüldü. Listede 2'inci sırada bulunan Dakka ise 7 kat daha hızlı büyüdü.

AVRUPA'DA TABLO YİNE AYNI

BM verilere göre Avrupa'da ise zirve yine değişmedi. Kıtanın yalnızca 3 şehri listeye girerekken Avrupa sıralamasında listenin birinci sırasında yine İstanbul yer aldı. Sırasıyla İstanbul, Moskova, Londra oldu.

İŞTE O SIRALAMA

İşte dünyanın en kalabalık şehirlerinin nüfuslarına göre sıralaması:

1. Cakarta: 41.914.000

2. Dakka: 36.585.000

3. Tokyo: 33.413.000

4. Yeni Delhi: 30.222.000

5. Şangay: 29.559.000

6. Guangzhou: 27.563.000

7. Kahire: 25.566.000

8. Manila: 24.735.000

9. Kolkata: 22.550.000

10. Seul: 22.490.000

11. Karaçi: 21.423.000

12. Mumbai: 20.203.000

13. Sao Paulo: 18.950.000

14. Bangkok: 18.180.000

15. Mexico: 17.734.000

16. Pekin: 17.013.000

17. Lahor: 15.156.000

18. İstanbul: 15.015.000