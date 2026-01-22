Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Satışı ve taşıması yasak ama internette ilanları var! Cezalar ise caydırıcı değil

Türkiye’yi ayağa kaldıran Atlas Çağlayan cinayetinde sustalı bıçak kullanıldı. Ancak bu durum bir ilk değil. Zira kamu vicdanını sızlatan birçok olayda suç aleti olarak sustalı ve farklı bıçak türlerinin kullanıldığı görüldü. Yasalara göre bu aletleri taşımak yasak fakat satışları internette devam ediyor. Bu durum ise yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Satışı ve taşıması yasak ama internette ilanları var! Cezalar ise caydırıcı değil
Henüz çocuk sayılabilecek yaşta, çocuk suçlular tarafından katledildi. Atlas Çağlayan, Hakan Çakır ve Mattia Ahmet Minguzzi için milyonlar gözyaşı döktü. Ancak bu çocukların ortak noktası sadece çocuk yaşta hayattan koparılmaları değildi. Hepsi de hayattan koparıldığı darbeyi bıçakla aldı.

Satışı ve taşıması yasak ama internette ilanları var! Cezalar ise caydırıcı değil

İLK YAKALAMADA CEZA ERTELENEBİLİYOR

Oysaki Türkiye’de üzerinde bıçak bulundurmanın cezası 6 ay ile 1 yıl hapis arasında değişiyor. Şahıs eğer ilk defa üzerinde bıçakla yakalanmışsa ceza ertelenebiliyor. İkinci yakalamada ise kısa süreli hapis cezası veriliyor.

İnternetten alışverişin zirvesini yaşadığımız şu günlerde ne ilginçtir ki birçok bıçak türünü de sipariş vererek adrese kadar getirtmek mümkün. Ancak daha önce de belirtildiği üzere ilgili kanuna göre bu bıçakları taşımanın yanı sıra satışı da yasak.

Satışı ve taşıması yasak ama internette ilanları var! Cezalar ise caydırıcı değil

CEZALARIN CAYDIRICILIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Yalnızca av ruhsatı olan kişiler bu tarz silahlara sahip olabiliyor. İşte tam da bu noktada verilen cezaların caydırıcılığı yeniden gündeme geldi.

NTV’ye açıklama yapan Avukat Mustafa Zafer, "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten verilebilecek cezaların hafifliği ne yazık ki hem toplumda bir cezasızlık algısı uyandırıyor hem de bunu taşımaktan ilgili şahıslar korkmuyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut yasal düzenlemenin kanunlaştırma faaliyetinin bundan 73 yıl önce gerçekleştirildiğinin altını çizen Zafer, "73 yıl önceki hukuki gerekçelerin mevcudiyeti ve varlığı bugünkü toplumsal anlamda vicdanı tatmin edici cezalar olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

Satışı ve taşıması yasak ama internette ilanları var! Cezalar ise caydırıcı değil

16 YAŞINDAYKEN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

16 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul, Adana ve Antalya'da gözaltına alınan şüphelilerden üçü pazartesi günü, biri ise dün tutuklandı. Antalya'da gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı beşe yükseldi.

Satışı ve taşıması yasak ama internette ilanları var! Cezalar ise caydırıcı değil

AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA KARAR VERİLDİ

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Davanın 6'ncı duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi yapılmazken diğer iki sanık hakkında ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verildi.

Satışı ve taşıması yasak ama internette ilanları var! Cezalar ise caydırıcı değil

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ KORUMAK İSTERKEN…

22 yaşındaki Hakan Çakır, Ankara’nın Keçiören ilçesinde kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Cinayete ilişkin ikisi çocuk 5 sanık hakkında dava açıldı. Geçen günlerde görülen ilk duruşmanın ardından dava 4 Mart'a ertelendi.

Şiddet büyüyerek geliyor! Çocuğunuzda bu davranışlar varsa dikkat
