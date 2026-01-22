Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Diyarbakır’da 2 çocuk annesi kadın sırra kadem bastı!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 45 yaşındaki 2 çocuk annesi sırra kadem bastı. Dün geceden bu yana tek iz bulunamayan kadın için ekipler seferber oldu. Kadının en son kayınbabası tarafından görüldüğü bildirildi.

Diyarbakır’da 2 çocuk annesi kadın sırra kadem bastı!
Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi’nde iki çocuk annesi 45 yaşındaki Nimet Kılıç kayıplara karıştı. Dün gece saatlerinde eşi Şeyhmus Kılıç ile birlikte yatağa geçen kadın, sabah olduğunda sırra kadem bastı. Bir süre gelmesini bekleyen Kılıç, haber alamadığı Nimet Kılıç’ı aramak için anne ve babasının yanına gitti. Eşini burada da bulamayan Şeyhmus Kılıç, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dünden beri haber alınamayan kadını bulmak için çalışmalara başladı.

Diyarbakır’da 2 çocuk annesi kadın sırra kadem bastı!

EN SON KAYINBABASINDA GÖRÜLMÜŞ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şeyhmus Kılıç, ''Dün saat 01.00’a kadar yanımdaydı. Daha sonra ikimizde uyuduk. Sabah kalktım, yatakta olmadığını gördüm. Her tarafa baktım ama göremedim. Annemlere baktım, babam kalktı ne arıyorsun dedi. Eşim kaybolmuş, burada mı dedim. O da buradaydı ama gitti dedi. Sabaha doğru saat 07.00-07.30 arasıydı. Ondan sonra babam kalktı, oğlum kalktı aradık, daha sonra jandarmaya haber verdik. Tartıştığımız bir durum yoktu. Sabah kalktım göremedim. Babamlara baktım orada da yoktu. Ondan sonra da aramaya başladık’’ dedi.
Bölgeye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kayıp Nimet Kılıç’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da 2 çocuk annesi kadın sırra kadem bastı!
