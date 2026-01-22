Menü Kapat
Sağlık
Grip sonrası uzayan öksürük akciğer enfeksiyonlarının habercisi olabilir

Uzmanlar, solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını, birçok hastanın geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye geldiğini belirterek, üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından görülen öksürüğün, ciddi akciğer enfeksiyonlarının habercisi olabileceğini belirtti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
11:49
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
11:51

Medicana Çeşme Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tayfun Çağlayan, ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından görülen öksürüğün, ciddi akciğer enfeksiyonlarının habercisi olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, grip sonrası uzayan ve giderek şiddetlenen , basit bir tahrişten çok daha fazlasının habercisi olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan, özellikle üç haftadan uzun süren öksürüklerin, altta yatan bir enfeksiyonun göstergesi olabileceğine değinerek, bu durumun kontrol altına alınmadığında gibi ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.

Çağlayan, balgam, nefes darlığı, gece terlemeleri, halsizlik veya ateş gibi şikayetlerin eşlik etmesi halinde vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Bağışıklığın düşmesiyle birlikte vücudun, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geldiğini hatırlatan Çağlayan, tedavi edilmeyen akciğer enfeksiyonlarının ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini ve hastaneye yatış gerektirebildiğini kaydetti.

Çağlayan, bazı grupların bu süreçte daha yüksek risk altında olduğuna dikkati çekerek, "Sigara kullananlar, kronik akciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler ve bağışıklığı baskılanmış hastalar grip sonrası gelişen ve uzayan öksürüğü kesinlikle hafife almamalıdır." uyarısında bulundu.

GRİP SONRASI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLIYOR

Grip sonrası dönemde bağışıklık sisteminin geçici olarak zayıfladığını ifade eden Çağlayan, bu durumun bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırladığını aktardı.

Çağlayan, bağışıklığın düşmesiyle birlikte vücudun enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geldiğini belirterek, "Tedavi edilmeyen akciğer enfeksiyonları ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve hastaneye yatış gerektirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erken tanı sayesinde tedavinin çok daha başarılı sonuçlar verdiğine dikkati çeken Çağlayan, gerekli durumlarda antibiyotik tedavisi ve destekleyici uygulamalarla hastalığın kontrol altına alınabildiğini ve öksürüğün basit bir şikayet gibi algılansa da, altta yatan nedenin doğru şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

Çağlayan, grip sonrası gelişen öksürüklerde kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanılmaması gerektiğini aktararak şunları söyledi:

"Düzenli doktor kontrolü hem doğru tedavi hem de olası komplikasyonları önlenme açısından büyük önem taşıyor. Erken başvuru, hem hastalığın daha kolay tedavi edilmesini sağlar hem de yaşam kalitesini korur."

