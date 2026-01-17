Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

SUT’ta önemli değişiklik! Bakan Işıkhan duyurdu: O sağlık ödemelerine yüzde 20 artış yapıldı!

Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) dev değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı duyuruda hasta alt bezinden işitme cihazına, tekerlekli sandalyeden solunum cihazlarına kadar birçok kalemdeki ödemelerin yüzde 20 artırıldığı açıklandı. İşte detaylar...

AA
AA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 10:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde ödeme tutarlarında yüzde 20 sağlandı." ifadesini kullandı. "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, tebliğde yapılan değişikliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

SUT’ta önemli değişiklik! Bakan Işıkhan duyurdu: O sağlık ödemelerine yüzde 20 artış yapıldı!

Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

SUT'ta özellikli işlemlerde artış yaptıklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

SUT’ta önemli değişiklik! Bakan Işıkhan duyurdu: O sağlık ödemelerine yüzde 20 artış yapıldı!

"Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."

TGRT Haber
