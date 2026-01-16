Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman hangi tarihte? Karolar ve alım şartları

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı yapacağını açıklamasının ardından, başvuru süreci adayların gündeminde üst sıralara yükseldi. Farklı branş ve kadrolarda gerçekleştirilecek alım için başvuru tarihleri, şartlar ve sürece dair ayrıntılar merak edilirken, gözler Bakanlık ve ÖSYM'den gelecek resmi duyurulara çevrildi.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman hangi tarihte? Karolar ve alım şartları
Haber Merkezi
16.01.2026
16.01.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Bu alım kapsamında hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapmak üzere farklı unvanlarda personel görevlendirilmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman hangi tarihte? Karolar ve alım şartları

Kamu personeli olmak isteyen binlerce aday da bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 kişilik personel alımına yoğunlaştı.

Başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi yöntemle alınacağı araştırılan başlıca konular arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman hangi tarihte? Karolar ve alım şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şu şekilde olacak:

  • Uzman Doktor - 22.983
  • Doktor - 3.652
  • Sağlık Teknikeri – 25
  • Ebe - 9
  • Hemşire – 2
  • Diyetisyen - 1
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman hangi tarihte? Karolar ve alım şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlatılmıştı.

Ancak, Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

Başvuru takvimi, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla kesinleşecek.

#Yaşam
TGRT Haber
