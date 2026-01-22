Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Wilfried Singo şoku! Yıldız futbolcu için karar verildi: 'Artık imkansız!'

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Fildişili yıldız savunmacı Wilfried Singo için önemli bir gelişme yaşandı. Monaco’dan dünya çapında ses getirerek transfer edilen Singo’nun sakatlığında korkulan oldu. Sağlık heyetinden gelen son dakika raporu sonrası yıldız oyuncu için kritik bir karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray’ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Monaco’dan 30.7 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Singo’dan taraftarı üzecek haber geldi.

Yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu için sağlık heyeti kritik bir rapor hazırladı.

Yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu için sağlık heyeti kritik bir rapor hazırladı.

REKOR BONSERVİS, ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR

REKOR BONSERVİS, ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi isimleri renklerine bağlayarak dünya çapında ses getiren Cimbom, savunmanın sağını Singo ile sağlama almıştı.

Galatasaray'da Wilfried Singo şoku! Yıldız futbolcu için karar verildi: 'Artık imkansız!'

Ancak büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu, önce 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde, ardından geri dönüş yaptığı 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında aynı bölgeden sakatlanarak taraftarları üzmüştü.

KULÜP DOKTORU YENER İNCE'DEN SİNGO AÇIKLAMASI

KULÜP DOKTORU YENER İNCE'DEN SİNGO AÇIKLAMASI

Wilfried Singo hakkında birçok spekülasyon yapıldığını dile getiren İnce, "Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Wilfried Singo şoku! Yıldız futbolcu için karar verildi: 'Artık imkansız!'

Singo'nun maç içinde büyük spintler attığını aktaran İnce, "Bu oyuncu maç içinde 37-38 kilometre hıza çıkıyor. 100 metreci kadar yüksek hızı var. Bu hızdayken bir şey yaşamaması lazım. Bunu temin etmeliyiz. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Önümüzdeki 10 gün içinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine göre içimiz daha rahat olabilir." dedi.

"KARİYERİ BOYUNCA O MEVKİDE GÖREV YAPAMAZ"

Kulüp doktoru Yener İnce’nin yakından takip ettiği Singo’nun son durumu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Wilfried Singo şoku! Yıldız futbolcu için karar verildi: 'Artık imkansız!'

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu.

Galatasaray'da Wilfried Singo şoku! Yıldız futbolcu için karar verildi: 'Artık imkansız!'
