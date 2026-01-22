Eksi 15 derecede kar banyosu! Dondurucu soğuğa aldırmadı

Kategoriler
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede devam eden off-road etkinliği renkli anlara sahne oldu. Zorlu parkuru aşan off-road tutkunlarından Ömer Çağlayan, araçtan indikten sonra üstünü çıkarıp eksi 15 derecede adeta kar banyosu yaptı. O anlar, Çağlayan'ın grup arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.