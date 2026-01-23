Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Uşak-Eşme karayolu Elvanlar Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. A.Ç. (34) idaresindeki 64 EJ 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan G.Ç. (6), S.Y. (57) ve Gönül Pehlivan (56) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gönül Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.