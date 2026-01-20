Feci kazada traktör ikiye bölündü

Uşak'ta kamyonet ile traktörün çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Uşak-Ulubey karayolu Köseler köyü yakınları oldu. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki A.K. idaresindeki kamyonet, aynı istikamette ilerleyen 24 yaşındaki R.Y. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

TRAKTÖR KAZADA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kamyonet ile traktörün çarpıştığı feci kazada kamyonet yan yatarken traktör ise ikiye bölünerek hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü R.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İkiye bölünen traktörden yaralı olarak çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.