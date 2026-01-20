Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Feci kazada traktör ikiye bölündü

Uşak'ta, Uşak-Ulubey karayolu üzerinde kamyonet ile traktörün çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken traktör ise ikiye bölündü. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Feci kazada traktör ikiye bölündü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 15:01

Uşak'ta kamyonet ile traktörün çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Uşak-Ulubey karayolu Köseler köyü yakınları oldu. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki A.K. idaresindeki kamyonet, aynı istikamette ilerleyen 24 yaşındaki R.Y. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Feci kazada traktör ikiye bölündü

TRAKTÖR KAZADA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kamyonet ile traktörün çarpıştığı feci kazada kamyonet yan yatarken traktör ise ikiye bölünerek hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Feci kazada traktör ikiye bölündü

Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü R.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İkiye bölünen traktörden yaralı olarak çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İspanya'da hızlı tren faciasında bilanço ağrılaşıyor! 'Son derece garip' bir olay
Antalya'da 3 aylık evli kadının ölümünde ağabey isyan etti: Boşanmak istediğini söylemiş
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.