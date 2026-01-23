ABD Başkanı Trump, JPMorgan ve CEO'sunu karşısına aldı! Açtığı tazminat davası dudak uçuklattı

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami şehrindeki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, JPMorgan Chase'in etik kurallarına atıfta bulunarak bankanın Donald Trump ve bazı şirketlerine ait birçok banka hesabını, herhangi bir uyarı ya da çözüm sunmaksızın, tek taraflı bir şekilde kapatarak bu ilkeleri ihlal ettiği aktarıldı.

Donald Trump ve şirketlerinin JPMorgan Chase aracılığıyla uzun yıllar "yüz milyonlarca dolarlık" işlem gerçekleştirdiği belirtilen dilekçede, 19 Şubat 2021'de herhangi bir uyarı veya gerekçe göstermeden Trump ve bağlı şirketlerine ait bazı banka hesaplarının 19 Nisan 2021 itibarıyla kapatılacağının bildirildiği ifade edildi.

Dilekçede, JPMorgan Chase'in tek taraflı kararının "siyasi ve sosyal motivasyonlar" ile bankanın "Trump'tan ve muhafazakar siyasi görüşlerinden uzaklaşması gerektiğine" dair düşüncelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

TRUMP'IN TAZMİNAT TALEBİ DUDAK UÇUKLATTI

Trump ve şirketlerinin bu durum nedeniyle maddi ve itibar açısından zarar gördüğü belirtilen dilekçede, en az 5 milyar dolar tazminat talep edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ocak tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Trump, 6 Ocak protestoları sonrası kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandırdığını ileri sürdüğü JPMorgan Chase'e dava açacağını duyurmuştu.