Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD Başkanı Trump, JPMorgan ve CEO'sunu karşısına aldı! Açtığı tazminat davası dudak uçuklattı

Donald Trump ve şirketlerinin JPMorgan Chase bankasında bulunan bazı hesapları iddiaya göre, herhangi bir ön bilgi veya açıklama olmadan kapatıldı. Trump tarafından Miami şehrindeki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde bankanın bu eyleminin siyasi ve sosyal motivasyonlar nedeniyle yapıldığı ileri sürüldü. Trump ve şirketleri, bu durum nedeniyle dudak uçuklatan tazminat talep etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Başkanı Trump, JPMorgan ve CEO'sunu karşısına aldı! Açtığı tazminat davası dudak uçuklattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 11:05

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami şehrindeki mahkemeye sunulan dilekçesinde, JPMorgan Chase'in etik kurallarına atıfta bulunarak bankanın ve bazı şirketlerine ait birçok banka hesabını, herhangi bir uyarı ya da çözüm sunmaksızın, tek taraflı bir şekilde kapatarak bu ilkeleri ihlal ettiği aktarıldı.

Donald Trump ve şirketlerinin JPMorgan Chase aracılığıyla uzun yıllar "yüz milyonlarca dolarlık" işlem gerçekleştirdiği belirtilen dilekçede, 19 Şubat 2021'de herhangi bir uyarı veya gerekçe göstermeden Trump ve bağlı şirketlerine ait bazı banka hesaplarının 19 Nisan 2021 itibarıyla kapatılacağının bildirildiği ifade edildi.

Dilekçede, JPMorgan Chase'in tek taraflı kararının "siyasi ve sosyal motivasyonlar" ile bankanın "Trump'tan ve muhafazakar siyasi görüşlerinden uzaklaşması gerektiğine" dair düşüncelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, JPMorgan ve CEO'sunu karşısına aldı! Açtığı tazminat davası dudak uçuklattı

TRUMP'IN TAZMİNAT TALEBİ DUDAK UÇUKLATTI

Trump ve şirketlerinin bu durum nedeniyle maddi ve itibar açısından zarar gördüğü belirtilen dilekçede, en az 5 milyar dolar talep edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ocak tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Trump, 6 Ocak protestoları sonrası kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandırdığını ileri sürdüğü JPMorgan Chase'e dava açacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, JPMorgan ve CEO'sunu karşısına aldı! Açtığı tazminat davası dudak uçuklattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump "bir parça buz" için her yolu deniyor! Grönland sakinlerine dudak uçuklatan teklif
ABD Başkanı Trump NATO ile Grönland konusunda anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu
ETİKETLER
#donald trump
#tazminat
#dava
#JPMorgan Chase
#Bank Hesapları
#Siyasi Motivasyonlar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.