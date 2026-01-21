Menü Kapat
TGRT Haber
ABD Başkanı Trump NATO ile Grönland konusunda anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görüşmesinden anlaşma çıktı. Grönland'ın ele alındığı toplantıda çerçevede uzlaşıldı. Trump 1 Şubat'ta yürürlüğe koymayı planladığı ek gümrük vergilerini iptal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump NATO ile Grönland konusunda anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump NATO ile Grönland konusunda anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump NATO ile Grönland konusunda anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu

ABD Başkanı, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu belirtti.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etti.

