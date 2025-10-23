Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in hayat arkadaşı Necati Arıcı'dan yürek yakan paylaşım

Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in hayat arkadaşı Necati Arıcı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Necati Arıcı, "Özlemek ne demek, sensiz öğrenmiş oldum" dedi.

23.10.2025
23.10.2025
2020 yılında kanserle mücadele eden şarkıcı , iyileştikten sonra ise beyin tümörü haberiyle büyük yıkım yaşadı. 30 Mayıs tarihinde fenalaşan Şimal, hayatını kaybetti. Acı haberi hayat arkadaşı paylaştı. Şimal'in ölümünün ardından zor günler geçiren Necati Arıcı, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

ŞARKICI ŞİMAL'İN HAYAT ARKADAŞI NECATİ ARICI'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Uzun yıllardır mücadele ettiği kansere yenik düşen şarkıcı Şimal'in hayat arkadaşı Necati Arıcı yaptığı son paylaşımda, "Zaman geçiyor ama sanki her şey dün gibi. Sesin kulağımda, gülüşün gözümde, varlığın kalbimde hâlâ aynı sıcaklıkta. Bazen fotoğraflara bakarken bir anlığına dönecekmişsin gibi hissediyorum, sonra gerçeğin soğuk yüzüyle karşılaşıyorum. Özlemek ne demek, sensiz öğrenmiş oldum. Keşke bir kez daha konuşabilsem seninle, sadece ‘özledim diyebilmek için bile olsa Gittiğin yerde huzur içinde ol. Burada seni seven bir kalp hep seni anıyor, hep seni bekliyor." sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.

Hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in hayat arkadaşı Necati Arıcı'dan yürek yakan paylaşım

NECATİ ARICI "ÜZÜLMEDİN" DİYENLERE SİTEM ETMİŞTİ

Necati Arıcı, Şimal ölümü sonrası kendisine gelen yorumlara da öfke kustu. Necati Arıcı geçtiğimiz aylarda, "İki günde bir Şimal'in fotoğrafını paylaşıyorum diye arkadan konuşanlar varmış. Rol yapıyormuşum, üzülmüyormuşum falan Benim acımı ne tartacak teraziniz var ne de anlayacak kalbiniz. Bu yas bana ait, kime neyi göstereceğimi de ben bilirim. Arkamdan fısıldaşacağınıza yüzüme söyleyin de görelim delikanlılığınızı. Şimal'i anmak bana düşer, gerisi de bana viz gelir. Benim üzüntüm size malzeme olduysa buyurun kullanın ama tadı kaçık olur haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in hayat arkadaşı Necati Arıcı'dan yürek yakan paylaşım
Sıkça Sorulan Sorular

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?
25 Nisan 1986'da İstanbul'da doğan Şimal, 30 Mayıs 2025 yılında hayatını kaybetti. Küçük yaşlarda adım attığı müzik kariyerinde yorumcu, söz yazarı ve besteci olarak öne çıktı. Başlangıç adlı ilk albümünü 2012'de piyasaya sürmüş burada yer alan Şimal Yıldızı adlı parçasıyla tanınmıştır.
