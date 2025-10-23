İstanbul Bağcılar, Sancaktepe su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 23 Ekim İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle Bağcılar ve Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemiyor.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Bağcılar, Sancaktepe su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

İSTANBUL BAĞCILAR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 23 EKİM?

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı olan Fevzi Çakmak, Kemal Paşa, Merkez, Sancaktepe, Yavuzselim, Yenigün, Yıldıztepe, Çınar ve İnönü Mahalleleri'ni etkileyen su kesintisi meydana geldi.

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.30 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 21.00 civarında sona ereceği tahmin ediliyor. İSKİ tarafından çıkan arızayla ilgili yapılan açıklamada "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle, 600 mm çaplı ana isale hattı arızası" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ 23 EKİM

Sancaktepe ilçesinin ise Eyüpsultan Mahallesi'nde saat 14.46 sıralarında su kesintisi meydana geldi.

İSKİ tarafından içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle, 100 mm çaplı şebeke hattı arızasının yaşandığı belirtildi. Arızanın saat 18.00 civarında giderilmesi ve bölgeye tekrardan suların verilmesi planlanıyor.