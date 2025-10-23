MEB AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri gündemdeki yerini koruyor.

Ekim ayının gelmesiyle birlikte eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci, ‘1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Kayıt sürecini tamamlamayanlar ise sınavlara katılamayacak.

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yazılı sınav tarihleri şöyle:

1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 10.00’da

2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 14.00’te,

3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü 10.00’da yapılacaktır.