Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Ederson Fenerbahçe Stuttgart maçında neden yok, oynamıyor? Ederson sakatlık durumu

Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı Kadıköy'de konuk edecek. Fenerbahçe - Stuttgart maçı saat 19.45'te başlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Ederson'un durumu gündem oldu. Taraftarlar tarafından Ederson Fenerbahçe - Stuttgart maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerin kalesini Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

Ederson Fenerbahçe Stuttgart maçında neden yok, oynamıyor? Ederson sakatlık durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
17:09
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
17:09

'nde 3. hafta karşılaşmaları bugün oynanayor. Mücadeleler kapsamında temsilcimiz , Alman ekibi ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan alarak ilk 8 hedefini gerçekleştirme konusunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Stuttgart maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Ederson Fenerbahçe Stuttgart maçında neden yok, oynamıyor? Ederson sakatlık durumu

EDERSON FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Manchester City'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü kaleci Ederson, 5 Ekim 2025 tarihinde geçirmişti.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada Brezilyalı eldivenin antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında arka adalesinde kanama tespit edildiği duyurulmuştu.

Ederson'un sakatlığının tedavisi hala devam ediyor. Bu kapsamda file bekçisi Stuttgart maçında forma giyemeyecek.

Ederson Fenerbahçe Stuttgart maçında neden yok, oynamıyor? Ederson sakatlık durumu

EDERSON SAKATLIK DURUMU, NE ZAMAN DÖNECEK?

Ederson'un Süper Lig kapsamında 27 Ekim 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK maçıyla tekrardan ilk 11'e döneceği tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ederson'un sakatlığıyla ilgili yapılan duyurunun tamamı ise şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

#uefa avrupa ligi
#sakatlık
#stuttgart
#Fenerbahçe
#Ederson
#Aktüel
