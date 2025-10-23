Ederson Fenerbahçe Stuttgart maçında neden yok, oynamıyor? Ederson sakatlık durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları bugün oynanayor. Mücadeleler kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan alarak ilk 8 hedefini gerçekleştirme konusunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Ederson Fenerbahçe - Stuttgart maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EDERSON FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Manchester City'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü kaleci Ederson, 5 Ekim 2025 tarihinde sakatlık geçirmişti.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada Brezilyalı eldivenin antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında arka adalesinde kanama tespit edildiği duyurulmuştu.

Ederson'un sakatlığının tedavisi hala devam ediyor. Bu kapsamda file bekçisi Stuttgart maçında forma giyemeyecek.

EDERSON SAKATLIK DURUMU, NE ZAMAN DÖNECEK?

Ederson'un Süper Lig kapsamında 27 Ekim 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK maçıyla tekrardan ilk 11'e döneceği tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ederson'un sakatlığıyla ilgili yapılan duyurunun tamamı ise şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."